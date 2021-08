La compañía tecnológica aplicará un aumento de hasta un 20% en sus precios de su paquete Microsoft 365 dentro de seis meses.

Microsoft Corp dijo el jueves que aumentará los precios hasta en un 20% por un paquete de software llamado Microsoft 365, que incluye aplicaciones populares como Teams y Outlook.

Las alzas entrarán en vigor dentro de seis meses, dijo Microsoft en una publicación de blog en la que anunció el cambio.

La suite Microsoft 365 es la piedra angular del segmento de procesos de negocios y productividad de la compañía, que tuvo ventas por US$ 53,900 millones en su año fiscal más reciente, alrededor de un tercio de las ventas totales por US$ 168,000 millones de Microsoft.

Las alzas afectarán a los clientes comerciales y son los primeros desde que Microsoft lanzó el servicio hace una década. Jared Spataro, vicepresidente corporativo de Microsoft 365, dijo que la compañía sumó dos docenas de aplicaciones a la suite desde su lanzamiento.

“Este precio actualizado refleja el mayor valor que hemos entregado a nuestros clientes durante los últimos 10 años”, dijo Spataro en la publicación.

En el extremo inferior, los planes de negocios básicos aumentarán un 20%, de US$ 5 a US$ 6 por usuario, mientras que las versiones de mayor nivel de la suite tendrán un alza menor del 12,5%, de US$ 32 a US$ 36 por usuario.

Microsoft dijo que no cambiará los precios de las versiones para el consumidor o para la educación del software.

Las acciones de Microsoft tocaron un récord el jueves, con un alza del 1,8%, a US$ 295,96.

Con información de Reuters