¿Mineras podrían soportar una desaceleración de China?

Es la pregunta que temen los inversores en materias primas: ¿qué pasa si China se desacelera y los precios se desploman? S&P Global Ratings estudió los números justo para ese supuesto y encontró que las cinco principales mineras del mundo, entre ellas Glencore Plc y BHP Billiton Ltd., podrían sobrevivir sin una rebaja de sus calificaciones.

Puesto que los precios "perderán impulso" tarde o temprano, S&P modeló una caída de un año causada por un choque repentino a la demanda china "ya que ésa es una de las causas más probables de una desaceleración", dijo la agencia en un comentario. La prueba, que también incluyó a Rio Tinto Group, Anglo American Plc y Vale SA, descubrió que se necesitaría "más que un choque de precios para sacudir los balances de las cinco grandes".



Las mayores mineras del mundo tuvieron que hacer frente a una difícil prueba durante la última crisis de precios de los materiales que culminó en el último trimestre de 2015, ya que los inversores temían el impacto de una desaceleración de China y, en el caso del mineral de hierro, de una creciente oferta.

Los productores respondieron reduciendo los costes, racionalizando las carteras y reduciendo las cargas de la deuda. S&P dijo que el hipotético colapso del mercado se modeló utilizando precios un 10 por ciento inferiores a los de aquel trimestre.



"Las principales mineras están en una buena posición para absorber un posible choque externo después de completar sus planes de reducción de deuda, respaldados por un compromiso actualmente bajo con el gasto de capital para crecimiento", dijo S&P. El desapalancamiento y las "políticas financieras flexibles deben hacerlas más resistentes no solo a través de los ciclos normales del sector, sino también bajo tensiones más severas".



La agencia también emitió precauciones a sus conclusiones. En primer lugar, los resultados de las pruebas de estrés no podrían aplicarse a los productores más pequeños. Y en segundo lugar, el estudio no se basó en un intento de modelar una guerra comercial mundial o de los caminos que podrían derivar en ese tipo de confrontación.

Si una crisis en China no basta para producir rebajas en la calificación, ¿qué podría hacerlo? "La respuesta corta es una desviación de sus políticas financieras actuales, especialmente junto con una caída importante de los precios", dijo la agencia, enumerando riesgos, incluidas adquisiciones oportunistas. "Sin embargo, actualmente no anticipamos que las mineras tomen tales medidas, dadas las lecciones aprendidas en la última recesión".



En el último trimestre de 2015, los precios de las materias primas sufrieron una presión extrema por la preocupación sobre una desaceleración en China, el mayor usuario de metales y el principal importador de mineral de hierro. La materia prima utilizada en la fabricación del acero, que en la actualidad cotiza a US$63,25 por tonelada, cayó por debajo de US$40 en ese período de tres meses.