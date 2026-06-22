La esposa de Greenspan, Andrea Mitchell, una veterana corresponsal de NBC News, afirmó en un comunicado que falleció a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson. Foto: GEC.
La esposa de Greenspan, Andrea Mitchell, una veterana corresponsal de NBC News, afirmó en un comunicado que falleció a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson. Foto: GEC.
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El expresidente de la Reserva Federal (Fed) Alan Greenspan, una de las figuras más influyentes en la economía moderna de Estados Unidos, murió este lunes a los 100 años.

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