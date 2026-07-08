Los analistas de Morgan Stanley (MS), liderados por Sarah Simon, dijeron que existe el riesgo de que las ventas de cervezas del tercer trimestre en América Latina no alcance las expectativas luego que Brasil y México fueran eliminados del Mundial 2026 el último domingo.

De acuerdo con el informe Anheuser-Busch InBev SA y Heineken, dos de las mayores compañías cerveceras del mundo podrían verse afectadas. “Creemos que la mayor parte del aumento en el volumen de cerveza proviene de los partidos de las fases finales”, indicaron los analistas en una nota a sus clientes.

Morgan Stanley señaló que AB InBev, fabricante de Corona y Skol es la empresa más “expuesta” dadas sus ventas en México y Brasil, mientras que Heineken también tiene una exposición “significativa”.

Cabe precisar que las acciones de ambas empresas se desplomaron el lunes, un día después de la eliminación de México y Brasil, por parte de Inglaterra y Noruega, respectivamente. AB InBev cerró con una caída superior al 4% en Bruselas y Heineken cedió 1,4% en Ámsterdam.

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Mientras tanto, Constellation Brands Inc., distribuidora de Corona y Modelo en Estados Unidos, cayó 5,9% en Nueva York, al igual que Boston Beer Co. y Molson Coors Beverage Co. Por su parte, Ambev SA, filial brasileña de AB InBev, descendió 3,5% en Sao Paulo.

Para Simon y el resto de analistas de Morgan Stanley, es probable que la temprana eliminación de Brasil tenga un impacto más amplio que la de México, dado el mayor tamaño de su mercado cervecero y las mayores expectativas con las que llegaba al Mundial.

“Consideramos que este impacto negativo se debe principalmente a la ausencia de un crecimiento incremental que se habría producido si alguno de los equipos hubiera avanzado más en la competición”, explicaron los analistas.