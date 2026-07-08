Las acciones de ambas empresas se desplomaron el lunes, un día después de la eliminación de México y Brasil, por parte de Inglaterra y Noruega, respectivamente. Foto: EFE.
Las acciones de ambas empresas se desplomaron el lunes, un día después de la eliminación de México y Brasil, por parte de Inglaterra y Noruega, respectivamente. Foto: EFE.
Por Redacción EC

Los analistas de Morgan Stanley (MS), liderados por Sarah Simon, dijeron que existe el riesgo de que las ventas de cervezas del tercer trimestre en América Latina no alcance las expectativas luego que Brasil y México fueran eliminados del Mundial 2026 el último domingo.

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