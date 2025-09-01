Nestlé cesa a su consejero delegado Laurent Freixe por ocultar una relación amorosa con una subordinada

El gigante suizo de la alimentación Nestlé anunció este lunes el cese inmediato de su consejero delegado, Laurent Freixe, tras ser objeto de una investigación interna por mantener relaciones sentimentales en secreto con una subordinada directa, en violación con el código de conducta empresarial.

La firma de Vevey anunció esta medida en un comunicado donde también informó del nombramiento de Philipp Navratil como nuevo consejero delegado, según decisión del consejo de administración de la firma, que había ordenado la investigación.

La decisión de cambiar el consejero delegado “fue necesaria, ya que los valores y la gobernanza de Nestlé son pilares sólidos de la compañía”, indicó en el comunicado el presidente de la multinacional, Paul Bulcke.

Bulcke supervisó la investigación de Freixe junto al consejero independiente Pablo Isla, empresario español que presidió Inditex entre 2011 y 2022 y que en 2026 asumirá la propia presidencia de Nestlé.

Navratil, que entró en la Mesa Ejecutiva de Nestlé en enero de 2025, comenzó su andadura en Nestlé hace 24 años, primero como auditor interno, y ocupó diversos cargos comerciales en Centroamérica, entre ellos el de director de Nestlé Honduras o el del negocio de café y bebidas en México.

“El consejo confía en que impulsará nuestros planes de crecimiento y acelerará los esfuerzos por mejorar la eficiencia. No cambiaremos de rumbo en la estrategia ni perderemos ritmo”, aseguró el presidente Bulcke.

Freixe, que ha formado parte de la compañía durante casi 40 años, desde 1986, era una piedra angular del gigante de Vevey, aunque en fechas recientes había sido objeto de críticas por algunas de sus decisiones empresariales.

En julio la compañía, la mayor del mundo en el sector alimentario, reportó beneficios netos de 5.065 millones de francos (5.400 millones de euros) en la primera mitad de 2025, un 10,3% menos que en el mismo periodo de 2024, afectada por la fortaleza de la divisa suiza, que redujo el valor total de sus ventas.