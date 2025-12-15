Netflix dice a empleados que posible fusión con Warner no causará cierres de estudios

Los codirectores ejecutivos de Netflix, Greg Peters y Ted Sarandos, enviaron una carta a los empleados para tranquilizarlos ante la posible adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD), asegurando que no habrá cierres de estudios ni solapamientos de funciones.

En el documento, recogido hoy por Bloomberg, Peters y Sarandos defienden que la operación busca “fortalecer uno de los estudios más icónicos de Hollywood, apoyar el empleo y garantizar un futuro sólido para la producción de cine y televisión”.

Asimismo, reafirman el compromiso de mantener los estrenos cinematográficos de WBD. Paramount y Netflix, dos gigantes de la industria audiovisual estadounidense, están enfrentados en el intento de adquirir la emblemática compañía WBD.

La WBD alcanzó un acuerdo con Netflix para vender la compañía por US$82.700 millones, incluyendo deuda, tras lo cual entró Paramount en el escenario con una opa hostil por US$108.000 millones.

La lucha entre los dos gigantes ha abierto la puerta a una mayor concentración empresarial en un sector ya dominado en EE. UU. por un puñado de grandes grupos que aglutinan cine, medios, televisión y ‘streaming’.La fusión ha generado críticas sindicales y políticas.

Por otra parte, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) denunció que la operación podría vulnerar las leyes antimonopolio, y senadores como Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Richard Blumenthal han advertido al Departamento de Justicia de que la nueva compañía tendría “capacidad para aumentar los precios televisivos en un contexto de inflación”.

Peters y Sarandos aseguran que la combinación de Netflix y WBD tendría una cuota de audiencia inferior a la de YouTube o a la que generaría una posible fusión entre Paramount y WBD.