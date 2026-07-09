El Mundial 2030 se jugará en seis países: Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos (AP Foto/Jorge Saenz)
El Mundial 2030 se jugará en seis países: Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos (AP Foto/Jorge Saenz)
Por Redacción EC

Netflix, Disney y YouTube, están interesados en adquirir los derechos de transmisión en Estados Unidos del Mundial 2030 y 2034, informó CNBC. Según fuentes familiarizadas con el asunto, los ejecutivos de los medios de comunicación están presupuestando entre US$1.500 y US$2.000 millones para cada torneo.

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