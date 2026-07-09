Netflix, Disney y YouTube, están interesados en adquirir los derechos de transmisión en Estados Unidos del Mundial 2030 y 2034, informó CNBC. Según fuentes familiarizadas con el asunto, los ejecutivos de los medios de comunicación están presupuestando entre US$1.500 y US$2.000 millones para cada torneo.

Amazon, que actualmente posee los derechos de la UEFA Champions League en Reino Unido y Apple, empresa que posee los derechos mundiales de la MLS, también podrían entrar en la puja.

El medio además indicó que según fuentes, que decidieron permanecer en el anonimato, se espera que las negociaciones entre la FIFA y los posibles socios mediáticos comiencen en los próximos tres meses.

Según fuentes cercanas a la organización, la FIFA alertó a las empresas de medios de comunicación durante las conversaciones preliminares, que comenzaron a principios del 2026, de que es probable que los derechos para Estados Unidos en inglés y español se vendan conjuntamente, en lugar de por separado como se ha hecho en mundiales anteriores, incluido el de este año.

Cabe precisar que Fox pagó US$485 millones por los derechos de transmisión en inglés del Mundial 2026, según The Athletic. Telemundo, de NBCUniversal, pagó US$60 millones por los derechos de transmisión en español, según fuentes cercanas.

Se conoció que tanto Netflix, Disney y YouTube ven en el Mundial una posible gran oportunidad para impulsar sus servicios de streaming. Disney también podría transmitir los partidos por ESPN y ABC, lo que podría resultar atractivo para la FIFA.

Vender los derechos en inglés y español como un paquete único podría ayudar a la FIFA a obtener un precio más alto, lo que impulsaría las ofertas de socios mediáticos ansiosos por lograr altos índices de audiencia.

Vale recordar que el Mundial 2030, se celebrará en Marruecos, Portugal y España, países con una diferencia horaria de cinco o seis horas respecto a la zona horaria del este de EE.UU, mientras que el del 2034, se llevará a cabo en Arabia Saudita. Estas franjas horarios serán menos atractivas para la audiencia televisiva estadounidense a diferencia del Mundial de este año que se disputa en México, Canadá y Estados Unidos.