Netflix supera estimados de suscripciones con Stranger Things

Netflix Inc. registró 8.33 millones de clientes en el cuarto trimestre, superando las estimaciones de los analistas, que esperaban 6.34 millones de suscriptores, gracias en gran parte a la popularidad de la serie de fantasía Stranger Things.

Según informó Bloomberg, Netflix ahora tiene 117.6 millones de clientes en todo el mundo, con lo cual consolida el 2017 como su año más grande en términos de obtención de suscriptores.

Bloomberg resaltó que mientras las compañías de medios rivales se fusionan —Las adquisición de Fox por Disney, por ejemplo, cuya operación está pendiente de la aprobación de organismos regulatorios en Estados Unidos—, recortan personal y se preocupan por el futuro de sus negocios, Netflix demuestra seguir en el ruedo, añadiendo más clientes a su plataforma en Europa y América Latina.

Las ventas de la firma crecieron en un tercio, a US$3.29 mil millones, según precisó la empresa tras el cierre de mercados el lunes. En tanto, las ganancias casi se triplicaron con respecto al año anterior.

Así, Netflix aseguró que invertirá esos ingresos y más dinero en nuevos programas de TV y películas; indicó que gastará hasta US$8 mil millones en programación este año, y reveló el lunes que desembolsará otros US$2 mil millones en su plan de comercialización.

Asimismo, la compañía está aumentando drásticamente su programación no inglesa, con planes para lanzar 30 producciones en diversos idiomas en este 2018.

Las acciones de la compañía con sede en California subieron hasta un 9,8%, a US$249,95 en operaciones extendidas, alcanzando un nuevo récord. La acción ha ganado un 19% este año y su valor de mercado, en alrededor de US$100 mil millones, fue más de cuatro veces el de CBS Corp., propietario de la cadena de televisión estadounidense más vista.

El éxito de Netflix ha inspirado a sus colegas gigantes de la tecnología Facebook Inc., Apple Inc. y Amazon.com Inc. a probar suerte en la programación original. Bloomberg resalta que la empresa de entretenimiento a impulsado a compañías de televisión como Walt Disney Co. a invertir más en servicios en línea y a adquirir competidores. No obstante, Netflix tiene una importante ventaja sobre todos esos jugadores y argumentó en una carta a sus accionistas el lunes que fortalecerán la compañía.

A NIVEL INTERNACIONAL

El mayor porcentaje de crecimiento de suscriptores en el último trimestre del 2017 se debió a su auge en naciones fuera de EE.UU., y son aquellas las que mantienen la clave del futuro de Netflix. En esa línea, la firma anunció que Netflix dijo que Rodolphe Belmer, director ejecutivo de Eutelsat Communications SA, con sede en París, se unirá a su junta directiva.

No obstante, cabe precisar que el negocio en EE.UU., donde su crecimiento se estuvo desacelerando, también mostró vigor en este periodo. La compañía registró 1.98 millones de nuevos clientes, incrementándose respecto al año anterior y superando las proyecciones de los analistas de 1.29 millones, según los datos de Bloomberg.

Netflix genera una amplia gama de nuevos programas cada mes para atraer a los nuevos espectadores y mantener los viejos. La compañía lanzó nuevas temporadas de dos de sus mayores éxitos, "Stranger Things" y "The Crown", en el último trimestre. También lanzó la primera temporada de "Mindhunter" de David Fincher, una película de US$90 millones protagonizada por Will Smith, y su primera serie original en alemán, "Dark".

"En solo cinco años desde el lanzamiento de nuestra primera serie original, Netflix tuvo tres de los cinco programas televisivos más buscados a nivel mundial por segundo año consecutivo", dijo la compañía en su carta a los accionistas.

Netflix predijo que agregará 6.35 millones de clientes en todo el mundo en el primer trimestre del año, más que la proyección promedio de 5.18 millones de analistas. La compañía dijo que incluye 1.45 millones de nuevos suscriptores en los Estados Unidos.

Lea más noticias de Economía en...