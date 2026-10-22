Los visitantes brasileños podrán pagar en los POS Niubiz con Pix, mientras que los turistas argentinos podrán hacerlo con BNA+, Mercado Pago, Ualá, MODO y Personal Pay. Foto: EC.
Los visitantes brasileños podrán pagar en los POS Niubiz con Pix, mientras que los turistas argentinos podrán hacerlo con BNA+, Mercado Pago, Ualá, MODO y Personal Pay. Foto: EC.
Por Redacción EC

Los turistas de Brasil y Argentina que visiten Perú ahora podrán pagar en negocios locales utilizando las billeteras digitales que emplean habitualmente en sus países. Al habilitar la aceptación de estos medios de pago en su red de POS, Niubiz se convierte en el primer adquirente local en incorporar billeteras digitales internacionales como método de pago, facilitando las compras de visitantes extranjeros y ampliando las oportunidades de venta para los comercios peruanos.

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