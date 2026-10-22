Los turistas de Brasil y Argentina que visiten Perú ahora podrán pagar en negocios locales utilizando las billeteras digitales que emplean habitualmente en sus países. Al habilitar la aceptación de estos medios de pago en su red de POS, Niubiz se convierte en el primer adquirente local en incorporar billeteras digitales internacionales como método de pago, facilitando las compras de visitantes extranjeros y ampliando las oportunidades de venta para los comercios peruanos.

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La solución llega en un contexto de crecimiento de ambos mercados turísticos. En 2025, más de 210 mil turistas de Brasil y más de 135 mil de Argentina visitaron el Perú, según cifras oficiales de Mincetur y PromPerú.

Niubiz inició esta expansión internacional incorporando las billeteras digitales más utilizadas por los consumidores de Brasil y Argentina. Así, los visitantes brasileños podrán pagar en los POS Niubiz con Pix, mientras que los turistas argentinos podrán hacerlo con BNA+, Mercado Pago, Ualá, MODO y Personal Pay.

Cabe destacar que Pix de Brasil ya es utilizado por más de 170 millones de personas, equivalente al 80% de la población del país. Por otro lado, en Argentina, Mercado Pago es la billetera virtual más utilizada, mientras que MODO supera los 20 millones de usuarios y BNA+ cuenta con 11,5 millones de clientes activos.

En conjunto, estas billeteras reúnen a cientos de millones de usuarios en ambos mercados, lo que representa una oportunidad para que los comercios peruanos atiendan a un creciente flujo de turistas con experiencias de pago más familiares y convenientes.

“Somos el primer adquirente local en habilitar la aceptación de billeteras digitales internacionales, un hito que nos permite acercar a los comercios peruanos a más oportunidades de venta. Los visitantes podrán pagar de una manera que ya conocen y utilizan en sus países, mientras los negocios amplían sus alternativas de cobro con una experiencia más ágil y familiar”, señaló Horacio Puga, Chief Product Officer de Niubiz.

De acuerdo con la compañía, la experiencia será sencilla. Al momento del cobro, el negocio generará un código QR desde el POS Niubiz y el turista lo escaneará con la aplicación que utiliza habitualmente en su país. La operación se procesará en soles para el negocio, mientras el visitante realizará el pago desde su propia billetera digital. Todo el proceso será inmediato, brindando una experiencia de pago práctica y familiar tanto para los turistas como para los negocios.

“Este hito es parte de nuestro rol en la evolución de los pagos: conectar a los negocios peruanos con nuevas oportunidades, facilitar la experiencia de pago en el país y ampliar las posibilidades que la tecnología abre para los negocios”, agregó Puga.

El lanzamiento forma parte de la estrategia de Niubiz para ampliar las opciones de aceptación de su red y conectar a los comercios peruanos con un ecosistema de pagos cada vez más global. Como siguiente paso, la compañía prevé incorporar billeteras digitales de Colombia.