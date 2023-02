La economía global tendrá un crecimiento bajo durante un periodo largo y los países con un menor nivel de deuda serán los que mejor puedan enfrentar dicho escenario, sostiene el presidente ejecutivo del grupo Renta 4, Juan Carlos Ureta. En entrevista, repasó la perspectiva para China y también de Estados Unidos. Asimismo, comentó cuáles son las perspectivas para los instrumentos de renta fija y variable.

- Aún sin disiparse algunos riesgos, ¿cómo vislumbra usted que será el crecimiento de la economía global?

La idea que manejamos es que el crecimiento global será por debajo del potencial y por tanto un crecimiento bajo durante un periodo largo de tiempo. Sin embargo, estamos en una economía con una permanente transformación. Donde unos sectores y unas empresas y unos países van succionando valor de otros. El valor se va desplazando. A lo mejor la pregunta no es tanto cuánto va a crecer el PBI global, sino qué países, qué empresas, qué sectores van a crecer. Y ahí sí que vemos una serie de elementos que determinan la capacidad de crecimiento. El primero es el nivel de deuda. Si tú partes de economías -en un mundo que los tipos de interés están subiendo y que la capacidad de financiación vía deuda va a ser más baja- lógicamente, esas economías van a estar en mucha peor situación que una empresa bien capitalizada o un país bien capitalizado.

- Perú no parece enfrentar ese problema de deuda.

Tiene una deuda neta controlada y no es muy grande. Pero el segundo gran tema para el crecimiento es la atracción de capital. Y ahí sí que Perú, por la situación actual, no acaba de generar la confianza que debería. La economía peruana está muy bien, tiene mucho potencial, pero en el entorno institucional político no está generando señales de confianza en los últimos años.

- La economía peruana está muy vinculada a lo que suceda en China. ¿Cuáles son las previsiones que manejan para el gigante asiático?

Yo creo que China está reabriendo la economía tras la nefasta política COVID cero. Eso genera una expectativa de que la economía China vuelva a crecer, pero es muy difícil pensar que vuelva a crecer a dos dígitos. Tienes el problema inmobiliario que es un 30% del PBI. Tienes el problema del nuevo liderazgo de XI Jinping, que está interfiriendo enormemente en la iniciativa privada en muchos sectores, incluido la tecnología. Yo creo que todo eso al final a China le va a generar un coste en términos de crecimiento. La economía de China claramente está perdiendo ese dinamismo que tenía.

- Con una China que no crece como antes. ¿Qué podemos esperar de los commodities?

Yo creo que la reapertura de China les hace por lo menos, estabilizarse. Venían de bajada, todo apunta que van a estar en una banda estabilizada. Tampoco parece que vayan a subir otra vez.

- En el caso de Estados Unidos, ¿ven que logre controlar su problema de inflación?

Bueno, la inflación americana controlada no está. Está en el 6,5%. Todavía lejos del 2% que es el objetivo. El mercado laboral claramente está muy tensionado. No creo que se pueda decir que el escenario estadounidense esté controlado. Se ha moderado. Vemos que la inflación americana todavía faltan controlarse. Y la FED lo está diciendo.

- ¿Todavía no se han disipado los riesgos de recesión?

Tampoco. Todo indica que la recesión o posible recesión no va a ser tan fuerte como se pensaba. Pero que va a haber contracción económica, la va a haber.

- ¿Cuál es su perspectiva sobre la renta fija y la renta variable? ¿Seguirán marcadas por la volatilidad?

La volatilidad va a seguir. Lo que estamos diciendo es que el ajuste de la renta fija posiblemente ya está llegando al final. Es decir, los tipos de interés ya han subido lo que tenía que subir. En renta fija, además del ajuste de tipo de interés, hay un tema: en un escenario de menor crecimiento, posiblemente haya empresas que lo van a pasar mal. Esas empresas pueden traer problemas de renta fija. Pero no son problemas de toda la renta fija. Lo que decimos es que hay que invertir en renta fija de calidad. Puede haber todavía sorpresa negativa.

- ¿En qué que sectores?

Yo no creo que sea un tema de sectores, yo creo es un tema de empresas en cada sector. Hay empresas muy endeudadas y otras no endeudadas. Se ve en todos los sectores. Yo creo que da igual el sector que escojas. Yo miraría más bien el nivel de endeudamiento.

- ¿Y en renta variable?

Sí que creemos que todavía queda el ajuste a menores beneficios. Hemos visto el ajuste mayores tipo de interés y la contracción de los multiplicadores. Ahora queda el ajuste a una menor proyección de beneficios por el menor crecimiento económico. Ahora mismo yo creo que las carteras se han posicionado tácticamente en una parte de renta fija -porque hay buenos tipos de interés nominales- y en algún momento irán yendo más a la variable.

