Las noticias internacionales económicas de la semana

El martes por la mañana en Manhattan, Kathy Wylde envió un correo electrónico invitando a Gary Cohn a una nueva reunión. Wylde dirige un grupo de ejecutivos de empresa con buenas conexiones, Partnership for New York City, que se reunieron con Cohn y Donald Trump el año pasado para hablar sobre infraestructura. A las pocas horas, Wylde abrió un correo de un colega con la noticia de que Cohn, ex presidente de Goldman Sachs Group Inc., renunciaba como principal asesor económico de Trump. (Foto: Reuters)