Un Super Bowl de alto puntaje que se dirimió en un pase largo en el último segundo no logró revertir la disminución de la audiencia televisiva de la National Football League (NFL), con los niveles más bajos en nueve años. El campeonato del domingo por la noche, en el que los Philadelphia Eagles vencieron a los New England Patriots por 41-33, atrajo 103,4 millones de televidentes en NBC, según el canal, un 7,1% menos que el año pasado. Incluyendo a quienes lo siguieron online, la audiencia fue de 106 millones, una caída de 6,8% respecto de 2017 y de todos modos no tan alta como la que siguió el Super Bowl de 2010. (Foto/video: AP/YouTube)