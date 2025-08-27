Nvidia aumenta un 59% su beneficio en un trimestre sin ventas del chip H20 en China

El fabricante de chips estadounidense Nvidia aumentó su beneficio neto un 59%, hasta los 26.422 millones de dólares, en el último trimestre, que estaba en el punto de mira por las limitaciones de EE.UU. a las exportaciones a China, y en el que no registró ventas del chip H20 al gigante asiático.

La empresa divulgó los resultados de su segundo trimestre fiscal al cierre de Wall Street y reportó una facturación de US$46.743 millones, un 56% más interanual, principalmente gracias a su segmento de Centros de Datos, que incluye los chips clave para la Inteligencia Artificial (IA).

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

MÁS INFORMACIÓN: La Bolsa de Nueva York cierra en verde pese al polémico despido de gobernadora de la Fed



El máximo ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, destacó que su procesador de última generación para la IA, el Blackwell, supone un “salto generacional excepcional” para este campo tecnológico y está fabricándolo a pleno rendimiento porque la “demanda es extraordinaria”, aseguró.