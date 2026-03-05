El máximo órgano de planificación económica de China reclamó a las principales refinerías del país que suspendan sus exportaciones de gasolina y diésel ante la incertidumbre sobre la llegada de crudo de Oriente Medio tras los ataques de EE. UU. e Israel a Irán y las represalias de Teherán.

Según fuentes anónimas citadas por Bloomberg, funcionarios de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) se reunieron con ejecutivos del sector para pedirles que suspendan de manera inmediata y temporalmente las ventas al exterior de refinados del petróleo.

La institución pidió detener la firma de nuevos contratos y cancelar los ya cerrados, con excepciones para el combustible de caldera y de aviación situado en almacenes aduaneros y para los suministros a las regiones semiautónomas de Hong Kong y Macao.

Si bien la mayor parte de estos productos se destinan al mercado nacional, China es el mayor importador mundial de petróleo, la decisión es reflejo de las medidas tomadas por otros países de la región como Japón, Indonesia o India para priorizar la demanda interior ante la crisis en el estrecho de Ormuz, por el que transitan una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado (GNL) para consumo global.

Asia es la región más afectada, ya que entre el 84 y el 90% del crudo que cruza Ormuz tiene como destino el continente, a donde también llega el 83 % del GNL procedente de esa vía.

Tras la ofensiva contra Irán, Teherán advirtió que el tránsito por ese estrecho ya no es seguro, a lo que EE. UU. respondió anunciando que, “de ser necesario”, escoltará buques petroleros en la zona tras la suspensión o el desvío de rutas de algunas de las grandes navieras internacionales como Maersk o MSC.

Este miércoles, el gigante estatal chino Cosco anunció la suspensión inmediata de nuevas reservas de carga hacia y desde varios países del Golfo Pérsico ante la escalada del conflicto en Oriente Medio.

China dispone de reservas significativas de crudo en el mar, y los expertos apuntan a que podría mirar a Rusia como suministrador alternativo a Irán -y a Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.- al tiempo que acelerará aún más su transición hacia energías renovables.