Este miércoles, el gigante estatal chino Cosco anunció la suspensión inmediata de nuevas reservas de carga hacia y desde varios países del Golfo Pérsico ante la escalada del conflicto en Medio Oriente. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El máximo órgano de planificación económica de China reclamó a las principales refinerías del país que suspendan sus exportaciones de gasolina y diésel ante la incertidumbre sobre la llegada de crudo de Oriente Medio tras los ataques de EE. UU. e Israel a Irán y las represalias de Teherán.

