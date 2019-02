Oscar 2019: ¿Qué obsequios hay en la bolsa de más de US$100.000 para los nominados?

La ceremonia de los premios Oscar 2019, la cita más importante del cine internacional, se llevará a cabo este domingo 24 de febrero. A pesar de que pocos afortunados lograrán hacerse con la preciada estatuilla, no todos se retirarán con las manos vacías.

“Everyone Wins” (“todos ganan”) es el nombre de la bolsa de regalos que todos los nominados recibirán en la semana previa a la ceremonia. Esta incluye desde diamantes hasta alimentos con cannabis.

El costo de la bolsa de regalos oscila entre US$100.000 y 150.000. No obstante, en el 2016, llegó a valer US$230.000.

El año pasado incluyó un viaje de lujo a Tanzania, valorizado en US$40.000. Para esta edición, al igual que la anterior, los organizadores confirmaron a ABC que el costo de las bolsas llegaría a las seis cifras.

Según Forbes, para que una marca pueda participar en la bolsa de regalos, debe abonar por lo menos US$4.000.

En esta edición N°91, los artistas recibirán regalos de lujo como viajes internacionales, abundantes tratamientos de belleza y salud, sesiones de entrenamiento personal y productos ligados a la legalización del cannabis en California, donde se celebra el evento.

Esta es la lista de obsequios para la edición 2019:

- Una aventura de lujo, organizada por International Expeditions, en barcos pequeños a uno de estos destinos: Islandia, Galápagos, el Amazonas, Costa Rica y Panamá (valorizada en US$15.000 a US$20.000 por persona).

-Un Yeti Cooler lleno de Jarritos , además de una generosa donación de la empresa mexicana de refrescos para un evento benéfico que escoja el nominado.

-Sesiones de terapia privadas con el experto en alivio de fobias, Kalliope Barlis.

-Una membresía de un año al exclusivo MOTA Los Ángeles, que es un club social donde el consumo de cannabis está permitido. El beneficiario podrá acceder junto a tres invitados.

- Un trago premium "A. Junod absinthe" con el diseño del envase hecho a mano en Pontalier, Francia.

- Diez sesiones de entrenamiento personal con el entrenador de celebridades con sede en Los Ángeles, Alexis Seletzky.

- Camisetas de diseño de edición limitada "AP4GooD".

- Un retrato personalizado de las vidrieras del artista John Thoman.

- Una semana de vacaciones frente al mar en el Avaton Luxury Villas Resort en Halkidiki, Grecia.

- Lápiz labial Blush & Whimsy que cambia de color. Edición limitada.

​-Tratamiento anti envejecimiento con Cannabidiol realizado por CBDRxSupreme.

-“Joyas” de chocolate hechas a mano, como la Esmeralda Gyokuro de Lemongrass, el Diamante de Champagne y la Perla de Sake de Jengibre.

-Enjuague bucal y pasta dental especial CloSYS (también conocido como "El kit de spa para tu boca").

-Una comida para dos en Flora Farms en Los Cabos, México.

- Caja de regalo Deluxe Coda Signature con comestibles, tópicos y concentrados de cannabis.

- Una estancia de dos semanas con todo incluido en el lujoso refugio Golden Door en San Marcos, California.

- Golosinas sin gluten y sin lácteos de Good Girl Chocolate.

- Camisetas y sudaderas de lujo de Happiest Tee.

- Productos de cuidado de la piel con infusión de cannabis, High Beauty.

- La caja de regalo de belleza de Instytutum basada en resultados, con Triple Action Peel, Powerful Retinol y Flawless Inner Beauty Ageless Complex, y más.

- Un secador de cabello de la marca "Salon-quality".

​-Productos dentales Knotty Floss.

-Bolsa de maquillaje de viaje de la marca Kusshi.

-Un juego completo de 15 pestañas de lujo Le Céline.

- Bolsas y tarjetas personalizadas de "Stars of Hope cards"

- Joyas inspiradas en la moda Millianna.

- Un émbolo de Emoji de Mister Poop que brilla en la oscuridad.

​- Una escapada de fin de semana rejuvenecedora en Malibú en el "3D Wellness Retreat".

- Oro líquido, suero antioxidante y máscaras rejuvenecedoras de la marca "MZ Skin".

- Productos de belleza revitalizantes de Nannette de Gaspé.

​- Cena, junto a la piscina, preparada por un chef famoso en uno de los listados de ultra lujo de Nest Seekers International para el nominado y sus amigos.

- Barras crujientes saladas con alto contenido de proteína y toffee con pretzel de Optimum Nutrition.

- Champú, acondicionador y productos orgánicos para el cuidado del cabello.

- Oferta anual de la Fundación Oxygenetix.

- Galletas "Milano".

- Caja de regalo de dos niveles de Posh Pretzels.

- Un jarabe 100% orgánico y un set de regalo gourmet de la marca "Rouge Maple".

- El primer extractor de leche portátil silencioso del mundo de la marca "Elvie Pump".

- Obra original de Reian Williams Fine Art.

​- Correa de seguridad para perros sin agarre.

- Loción unisex de la marca "Salix".

- Velas "Soul Shropshire". Son hechas con aceites esenciales puros.

- Southern Wicked Lemonade: limonada totalmente natural.

​- Fragancias personalizadas por Sue Phillips de Scenterprises y una visita a la primera perfumería personalizada de Nueva York: The Scentarium.

- El libro "The Beauty Book for Brain Cancer" escrito por Darren Tieste,

- Bolsas de ropa reutilizables de "The Green Garmento".

- Pulseras de la colección TAPS for Hope Afghan.

- Suplementos dietéticos energizantes, Tru Niagen.

- Hasta US$30.000 en tratamientos de belleza rejuvenecedores a cargo del Dr. Konstantin Vasyukevich.

- Productos de Vida Hair Growth.

- Último número de "WSJ. Revista" y una tarjeta de suscripción gratuita por tres meses.

- Corbata "ZuZu Kim". Es hecha a mano y de alta costura.

En la fotogalería te mostramos algunos de los obsequios que se encuentran en esta lista.