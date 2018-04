"Verdadero pacto comercial EE.UU.-China es casi imposible"

Es improbable que haya un acuerdo comercial significativo entre los Estados Unidos y China en tanto el presidente Donald Trump no reconozca el derecho de China a desarrollar su economía, según Joseph Stiglitz, el economista de la Universidad de Columbia ganador del premio Nobel.

Si bien podría surgir un aparente acuerdo que le permitiera a Trump proclamar una victoria de su abordaje restrictivo para la reducción del déficit comercial estadounidense, en este momento un acuerdo duradero parece “casi imposible”, dijo Stiglitz.

Los siguientes son extractos de una entrevista realizada el martes en la oficina de Stiglitz en Nueva York.

¿Cómo evalúa las tensiones comerciales entre EE.UU. y China?

Lo que hacemos en este momento es una escaramuza. China responde de forma muy mesurada, no trata de intensificar la tensión.



¿China y EE.UU. pueden llegar a un acuerdo comercial duradero?

Hay problemas fundamentales que van a hacer que llegar a un verdadero acuerdo sea casi imposible. Podría haber un acuerdo que cubriera las apariencias, pero no resolverá las tensiones comerciales. EE.UU. se niega a reconocer que China es un país en desarrollo.

Países diferentes se encuentran en diferentes etapas de desarrollo. Eso es fundamental para el establecimiento de la OMC. Estuve presente en su creación y con plena conciencia. Los países en vías de desarrollo nunca ingresarían a la OMC si no se reconociera su derecho al desarrollo. Es un derecho fundamental y no van a renunciar a ese derecho. Vemos a China como un gran país y nos negamos a reconocer su derecho al desarrollo.

¿Qué piensa de la preocupación de EE.UU. ante la estrategia “Hecho en China 2025”?

Por supuesto que tienen una estrategia para crecer. ¿Qué país en desarrollo responsable no tiene una estrategia? Todos los economistas dicen que la parte importante del desarrollo es que el Estado intervenga en su impulso. Sería negligente que el gobierno no lo impulsara.



¿China respeta las reglas en su manejo de la inversión extranjera?

Trump no parece reconocer que la OMC es un acuerdo comercial y no un acuerdo de inversión. Ante la llegada de inversión, un país en vías de desarrollo dice: “Quiero que la inversión forme parte de mi estrategia de desarrollo”. La mayor parte de los países exitosos ha hecho eso. No es desleal. Es lo que se pensaría que una economía en desarrollo responsable haría. No existe un acuerdo de inversión que diga que China no respeta las reglas.

¿La crítica a China está fuera de lugar?

Simplemente no hay un acuerdo de inversión. El punto de vista de China sobre la propiedad intelectual es: “Dijimos a las compañías que queremos empresas conjuntas. Parte de las empresas conjuntas es contribuir a nuestro desarrollo, y parte de eso es transferir PI y tecnología. Esas son las condiciones que aclaramos. No se obligó a nadie a venir. Ustedes vinieron. No fue una violación de las reglas de la OMC para nosotros. Tal vez tendrían que haber tratado de negociar eso en la OMC, pero no lo hicieron”.

¿Hay peligro de una disputa comercial prolongada?

La idea de lo que significa el libre comercio entre sistemas económicos diferentes se está llevando a un punto crítico. Hemos aprendido a vivir con Europa, un sistema algo diferente. Tenemos que respetar las diferencias de normas, puntos de vista y regulaciones. Tratar de decir “mi visión del mundo es la correcta” no va a resolver el problema.