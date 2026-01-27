Donald Trump, presidente de Estados Unidos, consideró que el valor actual del dólar es “genial”, tras ser consultado sobre si la divisa estadounidense había caído demasiado en los últimos días; una tendencia que se acumula a los constantes retrocesos que el billete verde ha anotado en los últimos meses.

“No, creo que es genial, el valor del dólar... el dólar está muy bien”, dijo Trump en declaraciones a la prensa, tras ser consultado sobre el tema. “[...] Miren el negocio que estamos haciendo. El dólar va de maravilla”, agregó.

Tras los comentarios de Trump el índice del dólar profundizó su caída, después de haberse hundido a su nivel más bajo desde principios del 2022. Con Trump mostrándose cómodo ante la caída del índice del dólar, una demostración de que su administración estaría a favor de una divisa más débil que permita impulsar las exportaciones, los mercados continuaron liquidando sus posiciones en dólares.

La agencia Bloomberg reportó que el Índice Bloomberg Dollar Spot alcanzó un nuevo mínimo de sesión, cayendo hasta un 1,2%, mientras el billete verde se depreciaba frente a sus principales contrapartes. Las declaraciones de Trump también llevaron a que el euro superara este martes el umbral simbólico de los 1,20 dólares por primera vez desde junio del 2021.

El dólar ha estado bajo presión en las últimas sesiones mientras los operadores se preparan para una posible intervención monetaria coordinada por parte de las autoridades estadounidenses y japonesas para apuntalar el débil yen.

Asimismo, en los mercados hay alta expectativa por la próxima decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal de EE.UU. (FED), el banco central de dicho país. Se prevé que estas se mantengan sin cambios.

La agencia Reuters apuntó que, si bien la caída del dólar refleja la preocupación de los inversores sobre la fortaleza de la economía estadounidense y podría generar presiones inflacionarias debido al aumento del costo de las importaciones, la depreciación del billete verde puede beneficiar a algunas empresas. Según Reuters, un dólar más débil facilita que las multinacionales conviertan sus ganancias extranjeras a dólares, a la vez que impulsa la competitividad de los productos de los exportadores de EE.UU.

En su primer año en el cargo, el enfoque errático de Trump hacia el comercio y la diplomacia internacional, sus ataques a la FED, que socavan su independencia, y los enormes aumentos en el gasto público, fueron factores que empujaron al dólar hacia abajo, depreciándose por lo menos 10%.

La caída del dólar también ha sido impulsada por la impredecible política de Trump, que ha inquietado a aliados e inversores extranjeros: sus amenazas de apoderarse de Groenlandia, su presión sobre la FED, recortes de impuestos que profundizaron el déficit, y un estilo de liderazgo que ha profundizado la polarización política estadounidense.