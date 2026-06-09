Makan Delrahim, director ejecutivo de Paramount, alegó en una carta del 5 de junio dirigida a los abogados de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia, que Netflix está ejerciendo una fuerte presión en contra del acuerdo propuesto por Paramount con Warner Bros. Discovery.

“La reacción de pánico de Netflix y su campaña agresiva para intentar envenenar a los reguladores y otras partes interesadas en contra de la transacción demuestra la seriedad con la que Netflix considera a Paramount como un competidor de gran envergadura”, se lee en el documento.

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Esta respuesta de Delrahim se da al informe presentado por la Hermandad Internacional de Camioneros al Departamento de Justicia en marzo, en el que el sindicato instaba a la agencia a bloquear la fusión de Paramount y Warner Bros Discovery a menos que Paramount aceptara “salvaguardas sustanciales y exigibles” contra los recortes de empleo y apoyara el aumento de la producción en Estados Unidos.

El director ejecutivo de Paramount señaló que las supuestas tácticas de Netflix giran en torno a la comparación de la fusión de Paramount y Warner Bros con la adquisición de los activos de 21st Century Fox por parte de Disney en 2019, y a la advertencia de que las fusiones de grandes estudios conllevan una menor producción de contenido y una menor competencia en la industria.

“Entendemos que, como parte de su guerra indirecta contra la Transacción, Netflix ha intentado persuadir a los Teamsters y a otras partes interesadas de que la adquisición de Fox por parte de Disney tuvo un impacto negativo en la producción de contenido y las oportunidades laborales. Francamente, la narrativa apocalíptica de Netflix se aleja significativamente de la realidad de lo que realmente sucedió”, escribió Delrahim.

Un portavoz de Netflix respondió a Variety que dichas afirmaciones de Paramount Skydance son absurdas. “Nos retiramos de este acuerdo hace meses y seguimos centrados en nuestro propio negocio, no en el de ellos. En última instancia, corresponde a los reguladores aprobar este acuerdo y determinar si beneficia a la industria y a todos los involucrados”, precisó.

El sindicato Teamsters afirmó, ante el Departamento de Justicia, que la fusión propuesta entre Paramount y WBD representa una “amenaza directa para los trabajadores del cine y la televisión en todo el país”, incluyendo a casi 15.000 miembros del sindicato.

No obstante, Delrahim en su carta, desestimó las preocupaciones de los Teamsters por carecer de fundamento. “Una mayor competencia para producir más contenido en la industria del entretenimiento se traducirá en más oportunidades para los sindicatos más allá de los proyectos de Paramount. En resumen, este acuerdo beneficia a los Teamsters y a otros sindicatos”, escribió el abogado de Paramount.

“La estrategia de contenido de Paramount se alinea directamente con los intereses de los Teamsters. Más películas y series en producción significan más trabajo de producción, más días de rodaje en locaciones, más transporte, casting y catering. La compañía resultante de la fusión no tendrá ningún incentivo para reducir el motor de producción que impulsa su competitividad. Aumentar el volumen de producción es el pilar central de cómo Paramount pretende competir”, agregó.

Cabe precisar que la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido anunció el inicio de una investigación sobre el acuerdo propuesto entre Paramount y Warner Bros Discovery. Además, en Estados Unidos, mientras Paramount espera la aprobación oficial del Departamento de Justicia, los fiscales generales estatales, podrían iniciar acciones legales para bloquear la operación por motivos antimonopolio.