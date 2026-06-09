Resumen

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Un portavoz de Netflix respondió a Variety que dichas afirmaciones de Paramount Skydance son absurdas. (Foto: EFE/Hannibal Hanschke).
Un portavoz de Netflix respondió a Variety que dichas afirmaciones de Paramount Skydance son absurdas. (Foto: EFE/Hannibal Hanschke).
Por Redacción EC

Makan Delrahim, director ejecutivo de Paramount, alegó en una carta del 5 de junio dirigida a los abogados de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia, que Netflix está ejerciendo una fuerte presión en contra del acuerdo propuesto por Paramount con Warner Bros. Discovery.

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