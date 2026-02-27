Escuchar
Paramount oficializó finalmente la compra de Warner Bros. Discovery. (Foto: Paramount / WBD)
Por Agencia EFE

Paramount Discovery y Warner Bros. Discovery (WBD, en inglés) firmaron este viernes un acuerdo que oficializa la compra de WBD por parte de la primera en una transacción valorada en 110.000 millones de dólares.

