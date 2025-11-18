El fondo de cobertura de Peter Thiel, Thiel Macro LLC, vendió su participación en Nvidia Corpd, durante el tercer trimestre del 2025, lo que supone una nueva retirada de las inversiones en el proveedor líder mundial de chips de inteligencia artificial, informó yahoo finance.

El fondo se deshizo de toda su posición de 537.742 acciones en el fabricante de chips con sede en Santa Clara, California, una participación que habría tenido un valor aproximado de US$100 millones según el precio de cierre del pasado 30 de septiembre.

El fondo Thiel Macro ahora considera a Apple Inc., Microsoft Corp. y una participación reducida en Tesla Inc. como sus principales apuestas, según un informe de 13F.

La decisión se produce en un momento de creciente preocupación por el auge de la IA que convirtió a Nvidia en la empresa más valiosa del mundo. El gestor de fondos de cobertura Michael Burry se ha convertido en uno de los críticos más destacados, al revelar apuestas bajistas contra Nvidia y la desarrolladora de software de IA Palantir Technologies Inc.

Cabe precisar que una serie de acuerdos multimillonarios entre fabricantes de chips de IA, startups, operadores de centros de datos y otros actores del ecosistema tecnológico han avivado aún más la inquietud de que la industria se está autofinanciando.

Vale recordar que el grupo japonés SoftBank anunció en octubre la venta de sus acciones en Nvidia por US$5.830 millones, principalmente para financiar otras inversiones en inteligencia artificial.

Thiel se ha mostrado menos optimista sobre el desarrollo de la IA que el fundador de SoftBank, Masayoshi Son, pero ambos optaron por deshacerse de sus participaciones cuando Nvidia se convirtió en la primera empresa en superar una valoración de 5 billones de dólares.

Las acciones de Nvidia, que habían subido cerca de un 1% desde finales de septiembre, cayeron hasta un 3% en la bolsa de New York. Mientras, las opiniones siguen divididas sobre las perspectivas de las empresas de IA, que continúan captando y gastando fondos a ritmos elevados, pero que aún no han demostrado modelos de monetización que permitan recuperar las cuantiosas inversiones.