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Resumen

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Analistas de Ritterbusch & Associates señalaron que la reacción del mercado a estas noticias ha sido limitada, pero subrayaron “una gran diferencia entre EE.UU. e Irán respecto a quién controla el estrecho”, recoge The Wall Street Journal. (Foto: EFE)
Analistas de Ritterbusch & Associates señalaron que la reacción del mercado a estas noticias ha sido limitada, pero subrayaron “una gran diferencia entre EE.UU. e Irán respecto a quién controla el estrecho”, recoge The Wall Street Journal. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este martes con una subida del 2,8%, hasta 70,44 dólares el barril, pero se disparó en las operaciones posteriores luego que Estados Unidos revocara la licencia de venta de crudo a Irán, según medios locales.

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