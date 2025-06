El conflicto bélico en Medio Oriente, región petrolera por excelencia, se intensifica con los bombardeos asestados por EE.UU. a Irán y la respuesta iraní contra las bases norteamericanas en Qatar.

En medio de esta crisis, el presidente Donald Trump insta a “mantener bajos los precios del petróleo”. ¿Basta esta amonestación para que el precio del crudo no suba? ¿Hasta dónde escalará el precio de dicho ‘commodity’, y cómo afectará esto al Perú? Responde Gonzalo Tamayo, socio de Macroconsult y exministro de Energía y Minas.

—Donald Trump ha amonestado a los productores de petróleo por subir los precios y les ha advertido que no lo hagan. ¿Esto se maneja así? ¿No es el mercado el que lo decide?

Muchas veces los líderes políticos internacionales tratan de dar mensajes a los mercados, pero estos reaccionan ante las fuerzas de la oferta y la demanda y ante las percepciones de riesgo. Por ejemplo, antes del conflicto en Medio Oriente el precio del petróleo había caído a US$65 el barril como consecuencia de los temores por la guerra comercial y la disminución del comercio en varios países. Ahora ese retroceso comienza a revertirse debido a la percepción de riesgo por la interrupción del suministro de combustibles.

—Pero esa percepción no queda clara. El precio del petróleo subió tras los primeros intercambios de misiles entre Irán e Israel, pero bajó rápidamente. ¿Cómo se explica esto?

Hay que distinguir los fenómenos de corto plazo de las situaciones de mediano plazo. Cuando se dispararon los misiles (entre Irán e Israel) el precio del petróleo saltó; pero luego se vio que no había consecuencias para la infraestructura o el eje logístico petrolero y el precio cayó. Si la guerra afecta de forma más duradera la logística o la producción de petróleo, probablemente habrá una corrección de corto plazo. En cualquier caso, el precio del petróleo va a tener este nuevo riesgo geopolítico que no se veía hace un mes.

—¿Y eso qué significa para el precio del petróleo? ¿Hasta dónde podría subir?

Difícilmente el precio del petróleo va a regresar al nivel de US$65 el barril. Probablemente se mantendrá por encima de US$75. Puede haber volatilidades de corto plazo derivadas de la magnitud y duración de una interrupción en el suministro. En cualquier caso, no creo que estemos en un contexto en el cual el precio del petróleo subirá de forma significativa.

—¿Qué evento tendría que ocurrir para que el precio del petróleo suba significativamente?

Tendría que haber un evento realmente muy grande que interrumpa el movimiento de petróleo y de líquidos de gas natural en la zona del Golfo Pérsico, que representa el 20% o 25% del comercio mundial de combustibles. Pero ese ya es otro escenario. Es el escenario de una escalada bélica y de destrucción de la capacidad de producción petrolera que, por lo menos hoy en día, no se ve.

Petroleros cruzan el Estrecho de Ormuz, en Omán. Por esta vía circula el 20% o 25% del crudo mundial. (Foto: EFE/Archivo)

—¿El cierre del Estrecho de Ormuz, anunciado por el gobierno de Irán, no tendría el potencial para incrementar significativamente los precios de los hidrocarburos?

Eso lo ha anunciado el parlamento iraní como una respuesta política, pero Irán necesita vender su petróleo a través del Estrecho de Ormuz. Bloquearlo también los perjudicaría porque cerraría una salida muy importante para su producción. Puede ser más un anuncio político que una amenaza creíble .

—¿Y si tomaran la medida radical de cerrar el estrecho?

Va a depender del grado de interrupción y de cuánto tiempo esté interrumpido. Si es que eso ocurre. Y eso es difícil de predecir.

—¿Esto tendría algún impacto o reverberación en los precios del gas natural?

Ojo, que por el Estrecho de Ormuz no sale solamente el 25% del petróleo del mundo sino también el 20% o el 25% del gas natural licuefectado (GNL). Entonces, eso también tiene un efecto en el mercado del GNL en el mundo.

—Y en el caso el GLP, ¿cuál sería el impacto para el Perú?

El Perú es una economía pequeña y que importa combustibles. Ya hemos visto como las consecuencias de estos eventos, bien sea asociados a la pandemia (de COVID-19) u otro tipo de problemas, se transmiten hacia el mercado peruano. Las subidas sostenidas del precio del petróleo y de sus derivados van a tener que ser transferidos al consumidor.

—Precisamente, Petro-Perú acaba de manifestar que trasladará el aumento del precio del petróleo a los consumidores si la guerra escala. ¿Eso ocurriría?

De seguro que sí.

—¿Siempre y cuando el conflicto escale más?

Y sea un poco más duradero. Porque, más allá de que escale más, yo creo que el riesgo principal es: uno, cuánto escala y, dos, cuánto tiempo se mantiene en ese nuevo nivel. Si es un conflicto de corto plazo puede ser (que el precio del petróleo) no se transfiera tanto. Si es un problema más duradero sí se va a transferir.

El gas natural es el único combustible que no subirá de precio en una escalada de la guerra en Medio Oriente.

—¿No volveremos a ver precios de US$60 o de US$65 para el barril de petróleo?

Por lo menos, en el corto plazo yo no veo que haya condiciones para que el precio del petróleo regrese a los US$65 el barril. Pero tampoco diría que es una situación para alertar que el precio del petróleo se va a elevar por encima de los $100. Eso ya representaría una destrucción importante de la oferta mundial de petróleo. Y eso, por lo menos, no lo vemos en este momento.

—¿Y precios mayores a US$100 o US$150 el barril? ¿Es factible?

Nadie puede pronosticar razonablemente cuál será el precio. Eso va a depender de temas geopolíticos que nadie controla.

—¿Solamente se podría hablar de un precio del petróleo muy alto si la destrucción de la infraestructura petrolera es muy grande? ¿Y eso es algo que ni Irán Estados Unidos desean?

Así es. Yo diría que ese escenario no es el más probable.

—¿En suma, el Perú tiene que estar atento para ver cómo se desarrollan los acontecimientos?

Sí, pero no solo el Perú. El petróleo es un producto que se comercia y se consume globalmente, y eso afecta los precios de la energía en todo el mundo. Sin embargo, si me preguntas qué combustible no se va a ver afectado en el Perú, probablemente será el gas natural.

—Porque el gas natural tiene un precio estabilizado.

Por el contrato de licencia del lote 88 (Camisea) el gas natural tiene un precio distinto y desvinculado de los precios de estos ‘commodities’ en el mundo.

—¿Entonces, podríamos ver un impacto en los precios de todos los combustibles, menos en el del gas natural?

Sí. Y eso va a depender de la gravedad del conflicto y de su duración. Eso es difícil de predecir, pero es claro que los operadores del mercado de combustibles están hoy manejando un entorno de riesgos distinto al que había hace un mes.