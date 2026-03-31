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Resumen

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El petróleo vuelve a cruzar la barrera de los US$100 por segundo día consecutivo y, con ello, revive un fantasma conocido, el de una energía cara que se filtra en toda la economía. Esta vez, sin embargo, el detonante no es una disrupción logística ni una salida abrupta de oferta como en 2022, sino un foco de tensión más volátil, Medio Oriente, con Irán en el centro y un escenario que combina ataques, amenazas y señales contradictorias desde Estados Unidos.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.