El 2026 inicia siendo un año más de consecutivos riesgos para las proyecciones mundiales sujetas a las continuas tensiones geopolíticas, guerras comerciales y amenazas a la independencia de la política monetaria. El riesgo dominante para las proyecciones de Scotiabank Global Economics continúan siendo las políticas de Donald Trump, donde la visión general es una desaceleración del crecimiento de Estados Unidos.

“Los recientes datos económicos de EE.UU. han mostrado una mejor cara de la economía. Sin embargo, es poco probable que pueda compensar una desaceleración provocada por el impacto de las altas tasas de interés, la desaceleración del mercado laboral y la persistente incertidumbre en torno a la política comercial”, explicó Scotiabank en su informe.

La entidad espera que la demanda interna se desacelere significativamente. Si bien los consumidores han sido resilientes, el gasto debería alinearse con la debilidad del mercado laboral. Scotiabank proyectó que el PBI de EE.UU. se desacelere desde 2,1% en 2025 a 1,9% en 2026, y se recupere levemente en 2027 (2,0%).

La desaceleración de la actividad económica no es el único problema de EEUU, la inflación continúa persistentemente por encima de 2,0%. Las políticas comerciales de Trump empiezan a tomar más peso y las presiones de costos relacionados a aranceles persisten. Scotiabank espera que la inflación se mantenga por encima del objetivo (2,0%).

Además, prevén una inflación en 2,5% este año y que suba ligeramente a 2,6% en el 2027. Por el lado monetario, la presión política sobre la Fed podría influir en la toma de decisiones, resultando en tasas más bajas. Por eso, Scotiabank espera que la Fed continúe con una flexibilización gradual, implementando tres recortes de tasas este año hasta una tasa de interés de 3,0%.

En Europa, las perspectivas no han cambiado. Se prevé un crecimiento de 1,1% y una inflación de 1,8% en el 2026. Scotiabank espera que el banco central mantenga su tasa de interés en 2,15% hasta 2027. En China, se revisa al alza el crecimiento de 4,4% a 4,6% con una inflación de 0,6% para este año.

Se mantiene un recorte de 20 pbs en su tasa de interés hasta 1,20% en 2026. En América Latina, se prevé un crecimiento sostenido en Perú (3,2%), Chile (2,5%), Brasil (1,8%) y México (0,6%) con perspectivas favorables a 2027, acompañada de una inflación moderada en la región.

En el mercado de divisas, el dólar intenta recuperarse, pero las continuas amenazas de Trump de imponer aranceles generan una migración a activos más seguros, lo cual beneficia las proyecciones para la región, en especial Perú, que se espera un tipo de cambio a 3.35 a fin de periodo.