El impacto de las políticas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump, continúa siendo un riesgo dominante para las proyecciones, indicó Scotiabank Global Economics. No obstante, la economía global se ha mostrado resiliente y contrario a lo que se esperaba, las bolsas mundiales se mantienen alcistas y los metales se posicionan en máximos históricos.

Las políticas de Trump tanto comerciales como migratorias no han favorecido a EE.UU., sino que han generado un conflicto para el banco central entre un débil crecimiento reflejado en el deterioro del mercado laboral y una inflación persistente.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

A inicios de año se esperaba tres recortes de la tasa Fed, ahora Scotiabank Global Economics espera un recorte adicional para fin de periodo. La inflación en EE.UU. se ha mantenido en niveles cercanos a 3,0%, lejos del panorama inicial (2,5%), por eso la proyección se modificó al alza a 2,8%.

Las preocupaciones de China frente a la guerra comercial han disminuido debido a que su adaptación ha sido más rápida de lo esperado. China continúa en negociaciones con EE.UU., pero no han logrado ningún acuerdo.

Mientras tanto, ha redirigido sus exportaciones de EE.UU. a otros mercados en América Latina y Europa. Las perspectivas no han cambiado significativamente durante el año, se espera una inflación de 0,1% y una tasa de 1,30% a fin de año. En las proyecciones, se espera una reducción en la inflación a lo previsto de 2,2% a 2,0% y una tasa de referencia más alta de 1,90% a 2,15%.

En cuanto a América Latina, se impuso un arancel base de 10%. Sin embargo, Trump ha aplicado un 50% a Brasil por temas netamente políticos contra del presidente de Brasil y 50% adicional a productos de cobre semi-terminados que afecta principalmente a Perú y Chile.

En el mercado de divisas, se observa un dólar que continúa perdiendo su valor como activo refugio debido a la preocupación por las tensiones comerciales y el cierre parcial del gobierno federal que detiene la publicación de los indicadores económicos. El dólar se mantiene débil por condiciones que generan menor certeza en el mercado.