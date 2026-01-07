El presidente Donald Trump cree que Groenlandia debe formar parte de Estados Unidos. El anuncio lo dio tras el operativo en Venezuela que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro.

Esta semana Trump nombró un enviado especial para Groenlandia, un territorio autónomo del Reino de Dinamarca que ocupa más de 2 millones de km2, pero solo cuenta con unos 56.000 habitantes.

El enviado especial es Jeff Landry, gobernador republicano del estado de Luisiana y una de las figuras más leales al movimiento MAGA (Make American Great Again, por sus siglas en inglés).

“Necesitamos tenerla”, sostuvo Trump al ser consultado por la BBC. El presidente reiteró que necesita la isla por motivos de protección nacional.

Las declaraciones del presidente estadounidense no cayeron bien en el gobierno de Dinamarca, que exigió a Trump por canales diplomáticos que respete su soberanía sobre Groenlandia.

“Es un lugar estratégico con muchos minerales valiosos”, precisó Larry Kudlow, asesor económico de la Casa Blanca, en una entrevista en Fox News Sunday.

Los expertos apuestan a que esto tiene que ver con las riquezas minerales en Groenlandia y la dinámica económica cambiante en relación con ellas.

Un informe publicado a mediados de 2023 por el Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia estimaba que los 400.000 km2 de territorio de la isla actualmente no cubiertos por hielo tienen depósitos moderados o elevados de 38 minerales en la lista de materiales esenciales elaborada por la Comisión Europea.

Además de aparentes altas concentraciones de cobre, grafito, niobio, titanio y rodio, también existirían grandes depósitos de las llamadas tierras raras, como el neodimio y el praseodimio.

Otro elemento para entender la motivación de Trump es la doctrina del Destino Manifiesto. Así lo afirmó en 2019 el editor de la revista de derecha The American Conservative, James P. Pinkerton.

Dicho manifiesto indica que dado su “excepcionalismo”, EE.UU. tenía el deber y el derecho de avanzar hacia territorios extranjeros para garantizar el desarrollo y la expansión del experimento de libertad y autogobierno que el país defendía. Esto incluye asegurar recursos para sostener la economía y garantizar la seguridad del país.