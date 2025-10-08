De acuerdo con información de Bloomberg Línea, el cobre alcanzó un nuevo máximo de 16 meses en la Bolsa de Metales de Londres, impulsado por una sucesión de recortes en las proyecciones de producción minera.

El precio subió hasta 0,5% para alcanzar los US$10.815 por tonelada, luego de que Teck Resources recortará su guía de producción para la mina Quebrada Blanca en Chile. Los problemas en dicha mina se suman a una lista creciente de contratiempos operativos que incluye accidentes y conflictos en minas clave de Chile, República Democrática del Congo e Indonesia.

El metal rojo acumula una subida del 23% en 2025, por la preocupación de una débil oferta que supera el impacto de la débil demanda en las principales economías industriales. Desde UBS, el equipo encabezado por Dominic Schneider y Wayne Gordon destaca que los factores de oferta están tomando un rol central en el panorama del cobre.

En ese sentido, el banco suizo elevó su proyección para septiembre de 2026 a US$11.500 por tonelada desde los US$11.000 previos y adelantó en un trimestre el resto de sus estimaciones. A corto plazo, reconoce que la actividad manufacturera más débil hacia fin de año plantea dudas sobre la fortaleza de la demanda, pero considera que el mercado ya ha internalizado parte de ese riesgo.

En cuatro al equilibrio del mercado, UBS proyecta déficits de 53.000 toneladas en 2025 y 87.000 toneladas en 2026, con un crecimiento de la demanda de cobre refinado del 2,2% y 2,9% respectivamente.

Por otro lado, Citi revisó al alza sus proyecciones para el cobre, impulsado por la confianza en que el mercado sabrá mirar más allá de los temores coyunturales de demanda.