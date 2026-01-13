El impulso del oro no se detuvo tras la intervención militar en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. El foco del mercado se mantuvo en un entorno global cada vez más incierto, con el incremento de protestas internas en Irán y, recientemente, a las nuevas presiones contra la Reserva Federal, detalló Scotiabank.

“La tendencia al alza del oro se mantiene sólida y no muestra señales de agotamiento en el corto plazo si hablamos de fundamentos, mientras que el análisis técnico sugiere que podríamos ver nuevos máximos pronto”, explicaron.

El oro superó los US$4,600 por onza al iniciar la semana, acumulando un alza de 7,2% en los primeros doce días de enero, por encima del incremento observado en enero del 2025 (+6,8%). El movimiento estuvo respaldado por la mayor demanda como activo refugio, la debilidad del dólar (DXY), luego de haber alcanzado máximos de un mes el viernes, y mayor cautela en torno al rumbo de la política monetaria estadounidense.

El reporte de Scotiabank explicó que parte de esa cautela responde al aumento de ruido político en torno a la Reserva Federal (Fed). El domingo, Jerome Powell declaró que el Departamento de Justicia de EEUU entregó citaciones a la Fed y amenazó con una acusación penal sobre los trabajos de remodelación de la sede de la Fed, valorizada en US$2,500 millones, un proyecto que Donald Trump ha criticado por su costo excesivo.

Powell los calificó como pretextos para debilitar la independencia de la Fed y aumentó las preocupaciones sobre la inflación y la seguridad de los bonos estadounidenses. Históricamente, movimientos de esta magnitud en el oro suelen aparecer cuando el mercado empieza a anticipar un entorno macro más complejo, ya sea por una desaceleración económica, un eventual giro hacia una política monetaria más laxa o un aumento de riesgos financieros.

En este contexto, la fortaleza actual del oro refleja una mayor preferencia por preservación de valor más que por retorno, reflejando la mayor cautela del mercado. Por el lado de la demanda, el impulso ha estado liderado principalmente por los flujos de inversión en el 2025. Según el World Gold Council, la demanda de los bancos centrales en el acumulado al tercer trimestre del 2025 cayó 12% respecto al año anterior, mientras que la inversión, principalmente ETFs, se ha incrementado 87%. Además, en diciembre, las ETFs globales de oro registraron su séptimo mes consecutivo de entradas. Parte de esa demanda es especulativa.

En contraste, la demanda por joyería ha ido perdiendo participación afectada por los altos precios del metal, pasando en torno al 30%, luego de representar más de 40% de la demanda global en los últimos tres años (2022-2024).

Técnicamente, el siguiente objetivo alcista son los US$4,700 y luego US$4,800. Mientras que el próximo objetivo bajista a corto plazo son los US$4,500 que fue el anterior máximo. Esta semana el oro se tiene que mantener por encima de los máximos de hoy para ver nuevos máximos, pero las tomas de ganancias serán saludables para mantener la tendencia alcista sólida. El oro podría caer hasta la media móvil de corto plazo a US$4,000 por onza sin dañar la figura alcista.

Finalmente, las probabilidades de que el oro alcance el nivel de resistencia de US$5,000 aumentan a medida que persisten las tensiones geopolíticas globales, un entorno de tasas de interés más bajas y dudas sobre la sostenibilidad fiscal de EEUU. “En síntesis, el oro continúa consolidándose como un activo refugio frente a riesgos macro y geopolíticos”, concluyó Scotiabank.