El oro logró estabilizarse tras una drástica caída que ha hecho que el metal baje más de un 15% desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente, según indicó Bloomberg.

De esta manera, el precio del metal se mantuvo prácticamente sin cambios tras fluctuar entre ganancias y pérdidas. Cabe precisar que el aumento de los precios de la energía, consecuencias de la guerra, ha incrementado el riesgo de inflación, lo que ha llevado a los inversores a apostar por tipos de interés más altos, lo que supone un obstáculo para el oro.

La caída de las acciones y los bonos a nivel mundial también ha obligado a los inversores a deshacerse de sus posiciones en oro para obtener liquidez, lo que amplifica aún más las pérdidas en el metal precioso.

Como se sabe, al igual que la mayoría de los activos, el oro ha sufrido fuertes fluctuaciones debido a la diversas noticias relacionadas con la guerra. Según Frank Monkam, jefe de estrategia macroeconómica multiactivos y operaciones en Buffalo Bayou Commodities, la revisión a la baja de las expectativas sobre la política monetaria estadounidense y un dólar más fuerte a medida que suben los rendimientos son algunos de los factores que impulsan el reciente retroceso del oro.

Un patrón similar se observó tras la invasión rusa de Ucrania a principios de 2022, cuando un repunte inicial en la materia prima considerada refugio seguro fue seguido por una caída que duró varios meses.

“La corrección del precio del oro ha registrado un rendimiento inferior al habitual. No es inusual que el oro soporte una presión a la baja durante cuatro a seis semanas tras un período de gran incertidumbre, ya que demuestra ser un activo líquido en momentos de necesidad”, indicó Suki Cooper, directora global de investigación de materias primas de Standard Chartered Plc.

El oro al contado subió un 0,1% hasta los 4413,01 dólares la onza a las 10:45 en Nueva York. La plata cayó un 0,6%, mientras que el platino subió y el paladio bajó.