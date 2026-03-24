Resumen

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El oro al contado subió un 0,1% hasta los 4413,01 dólares la onza. Foto: GEC.
El oro al contado subió un 0,1% hasta los 4413,01 dólares la onza. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El oro logró estabilizarse tras una drástica caída que ha hecho que el metal baje más de un 15% desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente, según indicó Bloomberg.

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