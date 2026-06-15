Los precios del oro y la plata subieron luego que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo provisional para poner fin a las hostilidades y reabrir el Estrecho de Ormuz. El anuncio alivió los temores de inflación a nivel mundial y podría moderar las expectativas de subida de las tasas de interés.

De esta manera, el oro subió hasta 3,6% hasta situarse en casi US$4,370 la onza mientras que la plata se disparó hasta 4,9%. El petróleo bajó. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, afirmó este lunes que “ya hay muchos buques, muchos de ellos, cargados de petróleo, transitando por el estrecho”.

Cabe precisar que Washington y Teherán aún deben decidir los pasos finales relacionados con lo que denominan un memorando de entendimiento, cuya firma está prevista para el viernes 19 de junio en Suiza.

“Esto hace que el contexto macroeconómico sea menos hostil para el oro. Dicho esto, el acuerdo debe formalizarse y por lo tanto, es posible que sigamos observando una evolución irregular de los mercados mientras tanto”, afirmó Christopher Wong, estratega de divisas de Oversea Chinese Banking Corp.

“Para que el oro recupere un impulso alcista más sólido probablemente necesitemos una mejora más duradera del entorno externo, lo que incluiría rendimientos más bajos, precios del petróleo más bajos y pruebas más claras de que la reevaluación de tasas por parte de la Fed ha alcanzado su punto álgido”, agregó.

Por otra parte, los operadores de metales preciosos también esperan una serie de decisiones de los bancos centrales esta semana, en la que la Reserva Federal se reunirá por primera vez bajo la presidencia de Kevin Warsh.

El oro al contado subió US$4,358,6 la onza en Nueva York, mientras que la palta se disparó 4%. El platino y el paladio también avanzaron.