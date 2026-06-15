Resumen

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Los operadores de metales preciosos también esperan una serie de decisiones de los bancos centrales esta semana, en la que la Reserva Federal se reunirá por primera vez bajo la presidencia de Kevin Warsh. (Foto de DAVID GRAY / AFP).
Los operadores de metales preciosos también esperan una serie de decisiones de los bancos centrales esta semana, en la que la Reserva Federal se reunirá por primera vez bajo la presidencia de Kevin Warsh. (Foto de DAVID GRAY / AFP).
/ DAVID GRAY
Por Redacción EC

Los precios del oro y la plata subieron luego que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo provisional para poner fin a las hostilidades y reabrir el Estrecho de Ormuz. El anuncio alivió los temores de inflación a nivel mundial y podría moderar las expectativas de subida de las tasas de interés.

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