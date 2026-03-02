El precio del petróleo registro su mayor ala en cuatro años debido a que el tráfico de petroleros se detuvo en su totalidad en el Estrecho de Ormuz y tras la detención de operaciones de la refinería Aramcon en Arabia Saudita.

El alza se da mientras aumentan las tensiones en Medio Orienta que amenaza los suministros en una las regiones productoras clave del mundo.

De esta manera, los futuros del petróleo Brent subieron aproximadamente un 8% tras superar los 80 dólares por barril, mientras que los futuros del diésel, motor de la economía mundial, llegaron a subir más de un quinto.

Saudi Aramco detuvo las operaciones en su refinería de Ras Tanura tras un ataque con drones en la zona o que contribuyó al aumento repentino de los precios del combustible. El flujo de crudo desde el puerto cercano continuó.

El editor del principal índice de referencia petrolera de Medio Oriente dijo que no aceptará ofertas y demandas para algunos grados dentro de Ormuz, lo que representa cómo el conflicto está alterando los precios de los grados que son clave para algunos de los índices de referencia petroleros más importantes del mundo.

Como se recuerda, Estados Unidos e Israel lanzaron misiles contra objetivos en todo Irán el último sábado, instando a la población local a derrocar el régimen islámico. Teherán respondió con una oleada de ataques contra Israel, así como contra bases estadounidenses y otros objetivos en países como Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin.

“Cuanto más persistan la guerra y el bloqueo, mayor será el riesgo de que el miedo se apodere cada vez más del mercado. Hoy vemos un mayor potencial alcista”, señaló Arne Lohmann Rasmussen, analista jefe de A/S Global Risk Management.

Aunque el aumento de los precios del crudo fue el mayor desde principios de 2022, de momento el futuro del petróleo es incierto. El hecho de que los precios no hayan subido más se debe en parte a que el mercado petrolero ha estado relativamente bien abastecido durante el último año.

Mientras tanto, Morgan Stanley elevó su pronóstico para el petróleo Brent en el segundo trimestre a 80 dólares por barril desde 62,50 dólares. De acuerdo con Wood Mackenzie, si no se restablece rápidamente el flujo de los petroleros por el Estrecho de Ormuz, el petróleo podría superar los 100 dólares por barril.