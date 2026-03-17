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La Agencia Internacional de Energía (AIE) acordó la semana pasada liberar hasta 400 millones de barriles de crudo de las reservas de sus países miembros, y Japón comenzó el lunes a liberar su parte. (Foto: EFE)
La Agencia Internacional de Energía (AIE) acordó la semana pasada liberar hasta 400 millones de barriles de crudo de las reservas de sus países miembros, y Japón comenzó el lunes a liberar su parte. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Los precios del petróleo subieron el martes más de 5%, luego de que varios países descartaron el llamado del presidente estadounidense, Donald Trump, de apoyar la reapertura del estrecho de Ormuz, mientras Irán continuó sus ataques contra sus vecinos del Golfo.

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