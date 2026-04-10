Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

FOTO 13 | Los datos de la ONE también mostraron que los precios al productor, que estuvieron estancados en territorio negativo desde octubre de 2022, mostraron signos de recuperación.
FOTO 13 | Los datos de la ONE también mostraron que los precios al productor, que estuvieron estancados en territorio negativo desde octubre de 2022, mostraron signos de recuperación.
Por Agencia AFP

Los precios al consumidor en China subieron en marzo, según datos oficiales publicados este viernes, mientras que los de productor volvieron a terreno positivo por primera vez en más de tres años, impulsados por el aumento del petróleo en la guerra en Oriente Medio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.