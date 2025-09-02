Los precios del cacao se han moderado desde el récord de alrededor de US$12.000 registrado a fines del 2024 e inicios del 2025, informó Scotiabank.

Esto se debe principalmente por el alivio de escasez en el mercado gracias a mejoras climáticas, sumado a una menor demanda industrial, afectada por los mayores costos y márgenes más ajustados debido a la limitada capacidad de trasladar los costos al consumidor final.

A pesar de la caída de corto plazo, el consenso de analistas apunta a que los precios se mantendrán históricamente altos, ubicándose por encima del promedio de los últimos cinco años (US$2.550 por TM), antes de la fuerte alza.

Esta combinación de factores ha debilitado la demanda industrial, reflejándose en la caída de la molienda de cacao, considerada un indicador clave de consumo. Durante el segundo trimestre del 2025, se registraron retrocesos en Europa (-7,2%), Asia (-16,0%) y Norteamérica (-2,8%), y prevén que esta tendencia continúe en la segunda mitad del año, debido al agotamiento de inventarios, afectada por tres campañas consecutivas de déficits, y a las restricciones de oferta.

El reporte también advierte de algunos riesgos para la producción mundial en la campaña 2025-2025, que está a punto de terminar. Según el informe de la Organización Internacional del Cacao, en Costa de Marfil, principal productor mundial, las llegadas acumuladas de cacao, utilizadas como indicador de producción real, al 29 de junio mostraron solo un leve aumento interanual de 1,1%.

Sin embargo, últimamente su fiabilidad parece ser no exacta. Existen dudas sobre el conteo de camiones en los puertos y se han reportado casos de granos de baja calidad, lo que podría haber generado una doble contabilización, al redirigirlas de destino, e inflación artificial de las cifras. Es decir, la oferta marfileña no estaría creciendo como se estimaba inicialmente.

No obstante, las lluvias en Costa de Marfil aliviaron las preocupaciones de sequías y mejoraron las perspectivas de la cosecha 2025/26. También aumentó el optimismo para la cosecha de Ghana 2025/26, segundo productor mundial, debido al clima más favorable en los últimos meses, distribución de fertilizantes y pesticidas gratuitos por el Ghana Cocoa Board y reducción de enfermedades.

América Latina, que representa alrededor del 20% de la oferta global, enfrenta factores positivos. La producción en Ecuador, Perú, Colombia y Brasil presentan dos picos al año, generalmente entre marzo-junio y octubre-diciembre, aunque en algunas campañas la cosecha puede ser casi continúa debido a las condiciones climáticas tropicales.

Por otro lado, la campaña de cacao en África Occidental, que representa alrededor del 70% de la producción mundial, se divide en dos cosechas principales. La cosecha principal, que va de octubre a marzo, concentra entre el 70% y 80% del volumen anual.

A pesar de la reciente corrección del mercado, JP Morgan anticipa que los precios del cacao se mantendrán todavía en niveles altos. Estiman que el precio internacional se estabilice en torno a los US$6.000 por TM en el mediano plazo, mientras el mercado físico se estabilice.

Cerrando el informe, se espera un promedio anual de US$8.282 por TM para el 2025, principalmente por los altos precios durante el primer trimestre del 2025, y un promedio anual de US$6.476 por TM para el 2026, según el consenso recogido por FocusEconomics.