Los equipos de la Premier League han gastado más dinero que nunca en la adquisición de nuevos jugadores durante un mercado de fichajes de verano sin precedentes, indicó Bloomberg Línea. Este hito ha marcado un dominio financiero del fútbol británico sobre sus rivales en Europa.

Entre los 20 clubes se gastaron más de 3.000 millones de euros (US$4.000 millones), sobrepasando el récord de 2.400 millones de euros (US$4.00 millones) registrado hace dos años, de acuerdo con la consultora empresarial Deloitte. La cifra supera la cantidad combinada de las otras cuatro ligas europeas.

Club Compra Venta Liverpool € 484 millones € 220 millones Chelsea € 328 millone € 332 millones Arsenal € 293 millone € 10 millones Newcastle € 289 millone € 175 millones Manchester United € 251 millone € 74 millones Notts Forest € 237 millone € 124 millones Tottenham € 211 millone € 42 millones Sunderland € 188 millone € 51 millones Manchester City € 177 millone € 60 millones West Ham € 144 millone € 67 millones

Liverpool es el que lidera el ranking de clubes que más han comprado y vendido jugadores. Este récord se ha producido pese a las normas concebidas para garantizar que los clubes no se pongan en peligro financieramente.

Tanto el Liverpool como el Chelsea, en particular, compensaron el fuerte gasto con la venta de jugadores muy cotizados.

En el caso de Liverpool, cerró un periodo de fichajes con la compra de Alexander Isak, procedente del Newcastle United, en el último día del plazo y por un precio récord.

De acuerdo con transfermark.co.uk. al cierre del periodo de fichajes, a las 7 p.m. del lunes, 15 equipos habían comprado jugadores por un valor superior a los 100 millones de euros (US$117 millones).

“Un tercer verano récord de gasto en la Premier League en cuatro años envía una fuerte señal de que, a pesar del gasto moderado en el resto del continente, los clubes no tienen planes de reducir su inversión en el producto en la cancha”, indicó Tim Bridge, socio principal de Deloitte Sports Business Group, en un comunicado.

El informe de Deloitte señaló también que las finanzas del fútbol inglés se han ido alejando de las ligas rivales debido a los ingresos por retransmisiones, especialmente en los mercados globales.

Las ventas de partidos en directo de la Premier League en el extranjero ascienden a 2.100 millones de euros (US$2.444.5 millones), superando ampliamente los 1.400 millones de euros (US$1629.7 millones) generados por las ligas española, alemana, italiana y francesa juntas, según la firma de investigación de suscripciones de medios Enders Analysis.