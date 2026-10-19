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Resumen

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El presidente de la Fed evitó responder de manera concreta a las preguntas de Georgieva sobre el impacto de la IA en la inflación y en la posible pérdida de empleos, y también eludió abordar los próximos movimientos de la Reserva Federal ante estas circunstancias. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
El presidente de la Fed evitó responder de manera concreta a las preguntas de Georgieva sobre el impacto de la IA en la inflación y en la posible pérdida de empleos, y también eludió abordar los próximos movimientos de la Reserva Federal ante estas circunstancias. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
/ JIM LO SCALZO
Por Agencia EFE

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Kevin Warsh, aseguró este viernes que la inteligencia artificial (IA) “cambiará a fondo la conducta de la política monetaria”, ya que ayudará a los bancos centrales a “analizar mejor los datos”, aunque el camino por delante “está lleno de baches”.

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