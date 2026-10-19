El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Kevin Warsh, aseguró este viernes que la inteligencia artificial (IA) “cambiará a fondo la conducta de la política monetaria”, ya que ayudará a los bancos centrales a “analizar mejor los datos”, aunque el camino por delante “está lleno de baches”.

“La inteligencia artificial cambiará la economía real, mejorará productividad y sumará riqueza, pero será un camino lleno de obstáculos”, subrayó Warsh durante un coloquio en Bangkok con la presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con motivo de la reunión anual de este organismo y el Banco Mundial (BM) que tiene lugar esta semana en Tailandia.

Warsh se declaró “optimista” con respecto a los beneficios de la IA, refiriéndose a ella entre bromas como “superinteligencia artificial”, en línea con la terminología del presidente de EE.UU., Donald Trump, y consideró que se trata, “probablemente, del cambio con más impacto para Estados Unidos y la economía global” de su vida.

El presidente de la Fed evitó responder de manera concreta a las preguntas de Georgieva sobre el impacto de la IA en la inflación y en la posible pérdida de empleos, y también eludió abordar los próximos movimientos de la Reserva Federal ante estas circunstancias.

“No anticipo las reuniones. No creo en decir ahora lo que vaya a hacer en las reuniones que tenemos por delante”, indicó, con el próximo encuentro previsto para finales de mes.

La Reserva Federal incrementó en septiembre los tipos de interés en un cuarto de punto y los dejó en una horquilla de entre el 3,75 y el 4%, en lo que supone la primera subida del precio del dinero desde julio de 2023, ante la persistente inflación que afecta a la primera economía mundial, una decisión criticada por Trump.

El índice de precios al productor (IPP) en EE.UU., referencia de la inflación mayorista, aumentó un 1,3% en septiembre respecto a agosto, el mayor incremento desde la subida del 1,7% registrada en marzo de 2022 (en pleno encarecimiento de la energía por la invasión rusa de Ucrania), informó ayer la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés).

Wall Street cerró este miércoles en rojo, arrastrado por la inflación y por la recurrente incertidumbre sobre el futuro de la IA. El FMI advirtió en la nueva entrega de su Monitor Fiscal publicado este miércoles que el encarecimiento de la financiación de muchas grandes economías, en un contexto de elevada deuda pública, exige un mayor esfuerzo fiscal para estabilizar estos pasivos y reduce los márgenes para invertir, sostener el gasto social y responder a futuras crisis.