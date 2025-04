Santiago Bausili, presidente del Banco Central de Reserva de Argentina, participó hoy del espacio “Conversaciones con Gobernadores – Argentina: Desafíos y Lecciones de Estabilización Macroeconómica” durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizadas en Washington esta semana.

Durante su alocución, Bausili explicó que al inicio de la gestión del presidente Javier Milei, no había más espacio para el desbalance fiscal.

“No teníamos financiamiento y el déficit fiscal estaba descontrolado”, mencionó al inicio de su intervención, en la que detalló el plan de estabilización macroeconómica para el país, los riesgos existentes al momento de su implementación e hizo hincapié en la situación del dólar, cuya flotación libre llegará con el tiempo, según el funcionario.

Y es que, aunque en este momento se utilizan bandas de precios para el billete verde (entre los 1.000 y los 1.400 pesos argentinos), esta situación no dudaría para siempre. “¿Cuándo se aplicará la flotación libre? Llegará con el tiempo. No hay una fase posterior en términos de libre flotación. La idea es que algún día habrá una libre flotación del dólar”, mencionó.

Durante su alocución, Bausili explicó que al inicio de la gestión del presidente Javier Milei, no había más espacio para el desbalance fiscal.

Además, Bausili resaltó que se reconoce a Argentina como un país bimoneda. “Las personas ya han decidido que ahorran en dólares, usan el dólar como unidad de cuenta para activos a largo plazo, para bienes raíces, para autos, para riqueza, para educación. Pero, usan moneda local para fines transaccionales. Entonces decidimos no luchar contra eso. Por lo tanto, preferimos adaptar las políticas y el marco económico a lo ya establecido, en lugar de intentar cambiar la mentalidad (de las personas)”, refirió.

“Teníamos cero credibilidad, la Argentina no tenía credibilidad. No importaba quién estuviera al frente del gobierno. Y la credibilidad es una herramienta política muy poderosa que muchos gobiernos tienen, pero nosotros no teníamos ese beneficio”, agregó.

Relación con Estados Unidos

La presentación de Bausili se dio el mismo día en el que el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, manifestó su respaldo a la gestión gubernamental del país latinoamericano. “No todos los países merecen el apoyo del FMI como la Argentina”, indicó.

Además, hoy el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, se reunirá con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para abordar la marcha del plan del Gobierno acordado con el organismo.