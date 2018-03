Próximo jefe del banco central chino tendrá las manos atadas

Atrás quedaron los días en los que el gobernador del banco central de China era el eje de la energía reformista.

La campaña del presidente Xi Jinping para centralizar el control significa que no importa tanto quién sea el nuevo jefe del Banco Popular de China, según Chi Lo, economista sénior para la Gran China de BNP Paribas Asset Management en Hong Kong.

"Está muy claro que la dirección de la política de Pekín es centralizar todos los departamentos, ministerios, funcionarios y gobernadores a la gestión central de Pekín", dijo Lo el jueves en una entrevista con Bloomberg. "No importa si la persona está o no muy liberalizada, él o ella no podrán salir del marco establecido por Pekín".

El banco central de China carece de la independencia de sus pares mundiales y opera bajo el control del Consejo de Estado, el gabinete de China. El Comité de Estabilidad Financiera y Desarrollo, órgano del Consejo de Estado de alto nivel creado en julio para supervisar el sistema financiero, aún carece de liderazgo claro y su relación con el banco central no está completamente definida.

El gobernador del Banco Popular de China, Zhou Xiaochuan, quien dijo en octubre que se retiraría "pronto", ha manifestado a los medios este mes que las reformas de acceso al mercado deben acelerarse y que la segunda mayor economía del mundo "podría ser más enérgica en su apertura".

Si bien el banco central ha ampliado sus poderes reguladores durante la Asamblea Popular Nacional de este año, Xi ha acumulado un control económico aún mayor en los últimos meses después de incluir su visión en la Constitución y tras eliminar los límites a su mandato. Esto se suma a los poderes políticos que ya ha concentrado en los pequeños grupos dirigentes del Partido Comunista.

