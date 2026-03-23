La Compañía catalana especializada en cosmética y perfumes, Puig, informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que mantiene negociaciones con Estée Lauder para una potencial fusión.
“Puig confirma que está manteniendo conversaciones acerca de una posible combinación de negocios con The Estée Lauder”, indicó la compañía, dueña de marcas como Carolina Herrena, Jean Paul Gaultier o Rabanne.
En la información remitida al supervisor de mercados se añade que no se ha tomado ninguna decisión definitiva ni se ha alcanzado acuerdso alguno.
“Mientras no exista un acuerdo, no puede garantizarse que pueda haber una operación ni sus términos”, finaliza el comunicado.
De acuerdo con The Wall Steet Journal, esta operación significaría la creación de un gigante cosmético de más de 15.000 millones de euros en ventas, y se negocia bajo una combinación de efectivo y acciones de Estée Lauder.
Cabe precisar que la compañía estadounidense también ha lanzado una comunicación al mercado en los mismos términos que Puig, refiriéndose a una potencial combinación de negocios y de una “fusión”, y no de una adqusición simple.
