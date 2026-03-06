Escuchar
Las advertencia del ministro reflejan los temores sobre el impacto que tiene la guerra en Medio Oriente en las economías mundiales y el precio de la energía. (Imagen: EFE)
Por Agencia EFE

La guerra en Medio Oriente podría obligar a todos los exportadores de gas y petróleo del golfo Pérsico a suspender la producción en cuestión de semanas, lo que elevaría el precio del barril hasta los 150 dólares, según advirtió este viernes el ministro de energía de Qatar, Saad al-Kaabi, al diario británico ‘Financial Times’.

