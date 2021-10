Conforme a los criterios de Saber más

La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel a David Card “por sus contribuciones empíricas a la economía laboral”, y a Joshua Angrist y Guido Imbens” por sus aportes metodológicos al análisis de las relaciones causales”. Pero, ¿quiénes son estos académicos?

El canadiense tiene una licenciatura en Arte en Queen University de Kingston, Ontario, la que consiguió en 1978. Además, posee un doctorado de la Universidad de Princeton, realizado en 1983.

Actualmente es profesor de Economía de la promoción de 1950 en la Universidad de California, Berkeley, y director del Programa de Estudios Laborales de la Oficina Nacional de Investigación Económica. Sus temas de interés incluyen inmigración, salarios, educación y diferencias relacionadas con el género y la raza en el mercado laboral.

Ha sido coautor de publicaciones como, en el libro Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage, The Handbook of Labor Economics (una de sus investigaciones más famosas), Seeking a Premier Economy: The Economic Effects of British Economic Reforms; además de haber publicado más de 125 artículos de revistas y capítulos de libros.

Ha sido también coeditor de Econometrica de 1991 a 1995 y de American Economic Review de 2002 a 2005.

En 1995 recibió el Premio John Bates Clark de la Asociación Económica Estadounidense, fue co-receptor del Premio de Economía Laboral IZA en 2006, recibió la Medalla Frisch de la Econometric Society en 2007 y el Premio BBVA Fronteras del Conocimiento en 2015.

El estadounidense-israelí obtuvo su licenciatura en Oberlin College y su doctorado en economía en Princeton. Su tesis doctoral fue sobre ‘Econometric Analysis of the Vietnam Era Draft Lottery’, y se publicó en American Economic Review.

Actualmente se desempeña como el profesor Ford de Economía en el MIT, director de la Iniciativa de Efectividad y Desigualdad Escolar del MIT desde 1996, e investigador asociado en la Oficina Nacional de Investigación Económica. Enseñó en Harvard y en la Universidad Hebrea de Jerusalén antes de llegar al MIT. Sus temas de interés en investigación abarcan la economía de la educación y la reforma escolar; programas sociales y mercado laboral; los efectos de la inmigración, la regulación del mercado laboral y las instituciones; y métodos econométricos para la evaluación de programas y políticas.

También es miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias y la Sociedad Econométrica, y ha sido miembro de muchos consejos editoriales y coeditor del ‘Journal of Labor Economics’.

Es doctor honorario de la Universidad de St Gallen (Suiza), título que le fue otorgado en 2007 y es el autor (con Steve Pischke) de Mostly Harmless Economics: An Empiricist’s Companion and Mastering ‘Metrics: The Path from Cause to Effect, ambos publicados por ‘Princeton University Press’.

El neerlandés-estadounidense tiene un PhD. en Economía de Brown University. Ha enseñado en la Universidad de Harvard, UCLA y UC Berkeley. Se ha especializado en econometría y métodos para realizar inferencias causales.

Actualmente es profesor de economía en la Stanford Graduate School of Business desde 2012 y se desempeña como editor de Econometrica de 2019 a 2023.

Sus temas de interés en investigación son la econometría y estadística, enfocándose en el desarrollo de métodos para extraer inferencias causales en estudios observacionales, utilizando combinaciones, variables instrumentales y diseños de regresión discontinua.

Entre sus distinciones se encuentra haber sido miembro de la Academia Estadounidense de Artes, miembro de The Econometric Society, miembro de la facultad de Stanford GSB Trust; así como Doctor Honoris Causa de la Universidad de St Gallen.

El Premio Nobel es una distinción honorífica, otorgada por la Real Academia Sueca de Ciencias cada año a aquellas personas que hayan realizado investigaciones importantes y sobresalientes, que hayan inventado técnicas o equipamiento revolucionario; o que hayan sido partícipes de contribuciones notables a la sociedad.

