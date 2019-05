¿Por qué se recuperaron las acciones en EE.UU. en medio de la guerra comercial?

Las acciones que cotizan en los diversos índices de Wall Street se recuperaron de forma sólida este martes 14 de mayo, luego de haber anotado pérdidas en las últimas semanas por la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

El Dow Jones, índice de empresas industriales, llegó a subir 1,24% y cerró con un alza de 0,82%, luego de haber tenido su peor día desde el 3 de enero este lunes 13 de mayo. El S&P 500, que agrupa la capitalización de 500 empresas grandes, subió un 1,2% y cerró en 0,80%, y el Nasdaq, de firmas tecnológicas, subió un 1,4% y culminó el día en 1,14%.

► Acciones de Bayer caen hasta 5% tras nuevo fallo adverso por herbicida cancerígeno

► Dólar en México: el tipo de cambio para este martes 14 de mayo del 2019

► Menores envíos de Las Bambas afectan a la balanza comercial en el primer trimestre

De acuerdo a las agencias internacionales AFP y Reuters, estas ganancias se extendieron a raíz de los comentarios del presidente Donald Trump, quien calificó las tensiones comerciales con China como una "pequeña pelea" entre las potencias económicas, y aseguró a la prensa que un acuerdo comercial aún podría ocurrir.

Luis Eduardo Falen, analista senior de Research de Inteligo SAB, precisó que gran parte del rebote en la plaza estadounidense se debió también al optimismo ante una eventual reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, su homólogo chino, en la próxima cumbre del G-20 (junio), en donde se concretaría un acuerdo.

"Todos los índices, tanto de Estados Unidos como Europa, han rebotado. China además ya ha asegurado que continuará negociando con EE.UU.", mencionó Falen.



Las delegaciones están encabezadas por Robert Lighthizer, representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, y el viceprimer ministro chino, Liu He. (Foto referencial: Reuters)

EL CONTEXTO

Como se recuerda, las bolsas mundiales cerraron en rojo este 13 de mayo después de que China anunciara, para el 1 de junio, la aplicación de nuevos aranceles a una lista nueva de bienes estadounidenses por US$60.000 millones. La administración de Xi Jinping reveló las tarifas en represalia a los aranceles adicionales de EE.UU.sobre importaciones chinas de US$200.000 millones, que entraron en vigencia el pasado viernes 10 de mayo.

Las tensiones vienen escalando por más de una semana. Roberto Melzi, vicepresidente de inversiones de AFP Integra, explicó que la negociación entre las dos potencias económicas es de largo aliento y “muy sensible para los países” no solo en términos económicos, sino también geopolíticos.

Melzi señaló que en este escenario de tensiones, el Dow cayó 4,8% entre el 30 de abril y el 13 de mayo, y el S&P 500 cayó 4,5% en el mismo periodo. “La caída fue fuerte y rápida en un escenario en el que los comentarios de ambos países están presentes. Se pensó que la situación [de la guerra comercial] estaba casi resuelta, y no fue así”, agregó.

UNA PLAZA SEGURA

Para Melzi, además de los anuncios sobre la reunión en el G-20, el alza de los mercados se debió a que los inversionistas que vendieron acciones en los días de caída de las bolsas están recuperando ganancias sobre los papeles vendidos, aprovechando el periodo para comprar a la baja. Este contexto despertó el apetito de inversionistas que, con anterioridad, veían precios elevados para ingresar al mercado.

Donald Trump y Xi Jinping habían acordado una tregua a la guerra comercial. (Foto: AP)

Según CNN, la recuperación demuestra que la plaza estadounidense es muy buena y las ganancias corporativas son lo suficientemente fuertes como para seguir atrayendo capital.

”Aunque a Wall Street no le gustó la escalada de tensiones entre China y los Estados Unidos en los últimos días porque una guerra comercial sería mala para todos, sería lo menos malo para los Estados Unidos”, detalló el medio.

Sin embargo, Melzi explicó que nada garantiza a que en los próximos días se den noticias negativas que impidan a las acciones de Wall Street recuperar los niveles que tenían antes del mes de mayo en el corto plazo.

“Hay incertidumbre y eso debe ser suficiente para que el mercado, ante la ausencia de un eventual acuerdo, no suba tan rápido. Las bolsas no deberían subir si no se garantiza que efectivamente la situación mejoró entre los países”, remarcó.