El último reporte de empleo de Estados Unidos ha reavivado los temores de un estancamiento del mercado laboral debido principalmente al endurecimiento de la política migratoria, informó el reporte semanal de Scotiabank.

Si bien es cierto los puestos de trabajo siguen creciendo en agosto, el reporte señaló que el desempleo ha aumentado a su nivel más alto en cuatro años. “Como resultado de la desaceleración del empleo y el cambio de postura del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se refuerza la expectativa de un recorte de tasas de política monetaria este 17 de septiembre”, explicaron.

La tasa de desempleo de Estados Unidos aumentó de 4,2% en julio a 4,3% en agosto, en línea con las expectativas del mercado, lo cual refleja la mayor proporción de desempleo desde octubre del 2021.

El número de desempleados aumentó en 148.000 a 7.384 millones. Asimismo, una encuesta a hogares registró un aumento de 288.000 empleos y la fuerza laboral creció en 436.000 a 170.778 millones, mayor aumento desde abril de este año. Estos datos impulsaron la tasa de participación laboral en 0.1 pp hasta los 62,3%. Sin embargo, este incremento no es suficiente para detener la tendencia a la baja en la tasa de participación laboral.

Por otro lado, las nóminas no agrícolas aumentaron 22.000 puestos en agosto, cercano al estimado de Scotiabank Global Economics. Este es el cuarto mes consecutivo de nóminas no agrícolas débiles, sumando 107.000 puestos de trabajo desde mayo a agosto. Los factores que impulsan estos datos se ven afectados por la incertidumbre que abarca a Estados Unidos desde inicios de año.

El informe sugiere que desde que empezó la administración del presidente Donald Trump, gran parte se debe a los efectos de los aranceles, las drásticas restricciones de inmigración y los temores alrededor del gasto fiscal que afectan la economía estadounidense.

Los sectores que mostraron avances en la creación de empleo fueron principalmente: educación y salud, que puede deberse a los beneficios para visados, y también creció ocio y hostelería.

Sin embargo, se observan mayores debilidades extendidas a muchos otros sectores como servicios empresariales, gobierno y manufactura. Asimismo, es importante mencionar que los empleos del gobierno federal disminuyeron en 15.000, mientras que los gobiernos estatales y locales disminuyeron en 1.000. Scotiabank advirtió que el impacto más grave llegará en octubre, cuando expiren los despidos del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Asimismo, el reporte de empleo evidenció que los salarios se están desacelerando, de 3,9% en julio a 3,7% en agosto. Las horas trabajadas muestran una señal de alerta para la economía estadounidense, debido a que el tercer trimestre registraría una caída de 0,5% intertrimestral, lo cual refuerza las expectativas de que el PBI se contraiga en el tercer trimestre del 2025.

Visión de la política monetaria

La probabilidad de recorte de tasas ha aumentado luego del reporte de empleo. Para este 17 de septiembre existe una probabilidad de 88,4% de un recorte de 25pbs y 11,6% de 50pbs, según la plataforma FedWatch.

Scotiabank Global Economics ve más probable un recorte de 25pbs que uno de 50pbs en septiembre. Sin embargo, la magnitud puede depender del dato de inflación.