La empresa británica de tecnología financiera Revolut confirmó el sábado que información confidencial de sus clientes fue revelada a un tercero no autorizado después de recibir solicitudes fraudulentas de un dominio de correo electrónico de una agencia gubernamental legítima.

¿Qué sucedió? Revolut declaró en un comunicado que la filtración afectó a un número “muy limitado” de clientes, quienes fueron notificados por la compañía.

“Los sistemas de Revolut y los fondos de los clientes no se han visto afectados”, declaró un portavoz de la empresa, sin revelar el número exacto de personas afectadas por la filtración.

Además, indicaron que tras detectarlo, bloquearon inmediatamente la dirección y alertaron al organismo gubernamental pertinente, así como a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, a las autoridades de protección de datos y a los reguladores financieros, informó Reuters.

En base a un informe de TechCrunch, los datos comprometidos incluían la fecha de nacimiento de los clientes, direcciones postales y de correo electrónico, números de teléfono, así como copias de sus documentos de identidad, incluidos pasaportes y permisos de conducir.

Revolut está planeando una posible salida a bolsa y aspira a una valoración de hasta US$ 200.000 millones. Ls compañía es una de las fintech europeas consideradas más exitosas, sin sucursales físicas.

La compañía además tiene previsto comenzar a operar en el Perú entre fines de 2027 e inicios de 2028.