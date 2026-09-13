El banco digital tiene miras de ingresae al Perú.
El banco digital tiene miras de ingresae al Perú.
/ Betty Laura Zapata
Por Redacción EC

La empresa británica de tecnología financiera Revolut confirmó el sábado que información confidencial de sus clientes fue revelada a un tercero no autorizado después de recibir solicitudes fraudulentas de un dominio de correo electrónico de una agencia gubernamental legítima.