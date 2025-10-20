Rodrigo Paz, ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia, se enfrentará a importantes retos para reactivar el crecimiento, reducir la inflación y garantizar la financiación externa, según Fitch Ratings.

Además, agregaron que la composición del nuevo Congreso debería ser más favorable para forjar alianzas políticas, pero la magnitud del ajuste necesario podría generar tensiones sociales.

Cabe recordar que Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, de centro, ganó ayer la segunda vuelta con más del 54% de los votos, derrotando al expresidente Jorge Quiroga, que obtuvo el 45%. El actual presidente, Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), no se presentó a la reelección y el candidato del MAS solo obtuvo el 3,2% en la primera vuelta, celebrada en agosto.

“El colapso del apoyo al MAS tras dos décadas en el poder probablemente augura un cambio en su modelo económico intervencionista. Pero Paz heredará una crisis de la balanza de pagos que ha reducido las reservas internacionales líquidas a casi cero y ha provocado un declive económico y un aumento de la inflación”, señaló en su informe Fitch Ratings.

Los datos del PBI publicados recientemente, con un nuevo año base, muestran una contracción de la economía boliviana del 1,1% en 2024 (los datos mostraban un crecimiento del 0,7% antes del cambio de base) y una nueva contracción interanual del 2,4% en el primer semestre del 2025. Los déficits fiscales de dos dígitos (déficit público general del 11,2% del PIB en 2024), impulsados en parte por las cuantiosas subvenciones gubernamentales, han sido financiados en gran medida por el banco central, mientras que el tipo de cambio paralelo se ha debilitado notablemente con respecto al tipo fijo oficial.

En ese sentido, Fitch Ratings señaló que Bolivia se ha mantenido al día en el servicio de su deuda externa mediante la compra y venta de oro local para obtener divisas, lo que ha generado más de US$2.000 millones desde el 2023. Sin embargo, las condiciones de las transacciones realizadas este año que implican ventas a plazo de oro no están claras y es posible que esta fuente de divisas no sea sostenible. “Las crecientes presiones sobre el servicio de la deuda externa ante la amortización de un bono de US$333 millones en marzo del 2026 fueron los principales factores que llevaron a rebajar la calificación de Bolivia a CCC- el 24 de enero del 2025”, indicó Fitch.

En cuanto al contexto político boliviano para formular y promulgar medidas de ajuste, sostienen “parece va a mejorar tras las elecciones legislativas de agosto, que alteraron significativamente la composición del Congreso, ya que el MAS perdió todos sus escaños en la Cámara de Diputados, excepto dos”.

Aunque ni el partido de Paz ni el de Quiroga obtuvieron la mayoría en el Congreso, las posibilidades de alcanzar compromisos políticos deberían aumentar en comparación con el Congreso anterior, en el que las divisiones entre las principales facciones del MAS habían obstaculizado la elaboración de políticas e impedido la aprobación de financiación externa. Sin embargo, la solidez de las posibles alianzas no se ha puesto a prueba, dado el dominio del MAS durante las últimas dos décadas.

No obstante, Fitch advirtió que el apoyo financiero externo a gran escala para Bolivia no está garantizado y puede depender de que se acuerde un programa del FMI para catalizar un apoyo multilateral significativo. Es probable que esto requiera ajustes en los subsidios gubernamentales y la reducción del déficit fiscal. El saldo actual de préstamos multilaterales no desembolsados refleja en gran medida préstamos para proyectos que se desembolsan a lo largo de horizontes de inversión plurianuales, en lugar de apoyo presupuestario inicial.

Las proyecciones macroeconómicas actualizadas de Fitch en su último Comparador de Datos Soberanos, publicado el 29 de septiembre, reflejan la magnitud de la crisis económica actual y cualquier cambio asociado.

“Prevemos un crecimiento real del PBI nulo en el 2026, en previsión de un ajuste fiscal considerable, aunque con riesgos a la baja dadas las cifras del PBI publicadas recientemente. Además, prevemos una inflación media anual del IPC del 20% este año y del 15% en el 2026, antes de que vuelva a situarse en un solo dígito (9%) en 2027. Esperamos que el déficit por cuenta corriente se reduzca a medio plazo, ya que los retos económicos y la escasez de dólares estadounidenses limitan aún más las importaciones”, concluyen.

El nuevo gobierno se centrará en restablecer el suministro de combustible y controlar la devaluación

Por otro lado, para S&P Global Marketing Intelligence la elección del centrista Rodrigo Paz Paz marca un punto de inflexión histórico para Bolivia, dando paso a un nuevo gobierno con un mandato claro para el cambio económico.

De acuerdo a su nuevo estudio, la administración de Paz está preparada para restablecer la estabilidad mediante una serie de reformas estructurales decisivas destinadas a fomentar una mayor inversión.

Destacaron que el nuevo gobierno tiene un plan decisivo para abordar la escasez de combustible y estabilizar la moneda. La estrategia incluye la reforma de las leyes sobre hidrocarburos, minería e inversión con el objetivo de atraer la inversión extranjera y privada, en particular de Estados Unidos.

No obstante, indicaron que el éxito dependerá de la formación de una coalición legislativa, lo cual parece probable dada la amplia aceptación política de la necesidad de un cambio económico. Esta cooperación será esencial para aprobar las reformas propuestas por el nuevo gobierno.

La previsión básica de S&P Global Market Intelligence anticipa movimientos clave de la política, como una devaluación gestionada de la moneda del 30 % en el primer trimestre del 2026. El informe sostiene que el gobierno de Paz se moverá rápidamente para implementar sus reformas y demostrar progresos.

Además, anticipan una devaluación controlada de la moneda del 30% a inicios del 2026. Finalmente, S&P remarcó que la elección de Paz en la presidencia de Bolivia, supone una oportunidad significativa para que el país reoriente su trayectoria económica y se reincorpore al mercado global.