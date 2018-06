Rusia 2018: Este es el Mundial en base a la productividad

El día de ayer empezó a rodar el balón en el Mundial de Rusia 2018. El anfitrión goleó por cinco goles a cero a una modesta Arabia Saudita, con lo que podría complicar a Uruguay -quien tiene respaldo de las estadísticas- en camino a liderar el grupo "A".

Asimismo, en días previos al inicio del torneo más importante del fútbol, diversos estudios lanzaron sus predicciones donde Brasil, España y Alemania son las selecciones llamadas a alzar el trofeo en la final que se disputará en el Luzhniki Stadium de Moscú.

Sin embargo, si nos basáramos en un indicador económico como la productividad, los resultados de Rusia 2018 serían muy distintos a los que se realizan partiendo de estadísticas deportivas.

Recientemente, Price Waterhouse Cooper (PwC), empresa que brinda servicios de auditoría, impuestos y consultoría para los negocios, realizó un análisis -en base a los grupos fijados- para saber qué selecciones serían las mejores si cambiáramos los goles por índices de productividad.



Para ello, se tomó la metodología planteada por Ricardo Hausmann, Jason Hwang y Dani Rodrik en el artículo "What you export matters" ("lo que exporta, importa"). Esta muestra un ránking que parte de las estimaciones de la productividad de los bienes que se exportan en el mundo. A esta se agregó el peso relativo de las exportaciones por país y su PBI per cápita.



A continuación, revisa en la siguiente galería qué selecciones liderarían los ocho grupos del Mundial Rusia 2018 y, posteriormente, llegarían a la instancias finales, en basa a la productividad.