Scotiabank Global Economics prevé que el crecimiento en Estados Unidos se debilitará del 1,9% este 2025 al 1,6% el próximo año, ambos revisados al alza, pero aún manteniendo la desaceleración en el 2026.

La marcada debilidad del sector de bienes, evidenciada en la caída de la actividad manufacturera y el fuerte aumento de los despidos en octubre, son algunos de los factores de esta proyección, la cual se da en un contexto donde Donald Trump, presidente estadounidense, continúa amenazando a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), de reemplazarlo por su negativa a recortes más agresivos en las tasas de interés. Scotiabank en su reporte indicó que existe una clara presión política sobre la Fed de adoptar una postura más agresiva en la reducción de tasas.

Aunque la incertidumbre está disminuyendo, sigue siendo elevada porque persisten importantes riesgos para el futuro de Estados Unidos relacionados a las políticas comerciales. Sin embargo, se han visto compensadas por el auge tecnológico, en especial el fuerte interés en las empresas de inteligencia artificial, y la recuperación de los mercados bursátiles.

“Las perspectivas económicas este año han sido muy volátiles, condicionadas por los continuos efectos de las decisiones del presidente Donald Trump. Cada vez es más evidente que las políticas comerciales y migratorias de Estados Unidos están debilitando el crecimiento económico, el mercado laboral y la trayectoria de la inflación”, explicó Scotiabank en su reporte.

El cierre del gobierno estadounidense también sumó a la acumulada incertidumbre en estos últimos meses, provocando vacíos de los datos económicos más importantes, dejando a la Reserva Federal a ciegas sobre un posible recorte de tasas.

Tras 43 días, terminó el cierre del gobierno más largo de la historia de EEUU. Aunque, lejos de ser una noticia alentadora, genera inquietud respecto a la decisión de la Fed en la reunión del 10 de diciembre, dado que no se tiene claro si recibirá los datos claves de empleo e inflación para entonces.

Cabe precisar que, en esta ocasión, la Casa Blanca comentó que es posible que no se publiquen los informes de inflación y empleo de octubre, lo cual significaría un daño permanente al sistema estadístico en un momento crítico de Estados Unidos.

Según la herramienta FedWatch, existe una probabilidad de 55,1% de que se mantenga la tasa en el rango 3,75%-4,00% y una probabilidad de 44,9% de un recorte de 25 pbs para la siguiente reunión de la Fed. En ese sentido, Jerome Powell comentó que hay riesgos claros en el mercado laboral, pero el camino a nuevas reducciones no es del todo seguro.

Inflación en Estados Unidos

De acuerdo con Scotiabank, las proyecciones para la inflación no han cambiado significativamente, esperan una inflación de 2,8% para 2025 y continúe su trayectoria descendente hasta 2,5% en 2026. Respecto al desempleo, dadas las condiciones del mercado laboral, prevén que aumente desde 4,3% este año hasta 4,5% el próximo.

Asimismo, Scotiabank Global Economics pronostica una tasa objetivo final del 3,0% para el segundo trimestre del 2026. El modelo sugiere una tasa de política monetaria óptima del 3,5% dada sus perspectivas de crecimiento e inflación, pero incorporan 50 pbs adicionales de relajación monetaria considerando una postura más moderada de la Fed.

En el mercado de divisas, el dólar se ha depreciado 8,27% en lo que va del año. “Si bien se observa una recuperación debido a que el mercado ha moderado sus expectativas de recorte de tasas de la Fed, nuestro escenario base sigue siendo que el dólar DXY se debilitará durante el próximo año y hasta 2027, en línea con una política monetaria más flexible”, finalizaron.