En un momento en el que empresas de todo el mundo tendrán que hacer frente a costos por las interrupciones en su actividad causadas por el coronavirus de China, desde cadenas hoteleras y aerolíneas hasta firmas industriales, los expertos señalan que las epidemias suelen estar excluidas de la cobertura de seguros.

Con 132 muertos en China y nuevos casos detectados en todo el mundo, las empresas tendrán que hacer frente a miles de millones de dólares en pérdidas relacionadas con la cancelación de eventos y viajes y con el cierre temporal de sus negocios, dijeron expertos consultados.

Tras la aparición del virus en la ciudad de Wuhan, numerosas aerolíneas se han visto obligadas a cancelar vuelos y compañías como Facebook y HSBC han tenido que suspender sus viajes a China.

“Para las aseguradoras, el grueso de las reclamaciones de cobertura por este brote procederá de las empresas, principalmente de las de viajes, hotelería y organización de eventos, que superarán a las de mortalidad y gastos de salud”, dijo un abogado del sector de los seguros con sede en Hong Kong que trabaja en un bufete de ámbito global.

La empresa de gestión de riesgos RMS dijo que es demasiado pronto para estimar las pérdidas cubiertas por los seguros.

Aunque algunas grandes empresas mundiales contratan una cobertura para enfermedades contagiosas, la mayoría de las “pólizas de seguro estándar” excluyen los brotes para mantener los costos bajos, afirmó el abogado, quien pidió que no se le identificara por su nombre al no estar autorizado a hablar con los medios de comunicación.

Las aseguradoras globales suelen cubrir riesgos como terremotos y accidentes aéreos, pero han estado reduciendo su exposición a otros riesgos como el transporte marítimo, a fin de evitar grandes pérdidas.

Los brotes de virus anteriores, como los del SARS, el ébola y el zika, también han llevado a las aseguradoras a ser más cautelosas con respecto a su exposición a estas contingencias, con exclusiones específicas de virus añadidas a la mayoría de las pólizas de cobertura básica, informaron fuentes conocedoras del sector.

La pandemia del Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS) se extendió a 37 países en 2003 y causó pérdidas económicas por valor de US$ 4,000 millones en Hong Kong, de entre US$ 3,000 y 6,000 millones en Canadá y de US$ 5,000 millones en Singapur, según el corredor de seguros Marsh.

Los expertos en seguros también indicaron a Reuters que la mayoría de las pólizas de cancelación de eventos no cubrirán las pérdidas causadas por el nuevo virus.

“Muchas aerolíneas y grupos hoteleros están ofreciendo reembolsos a sus clientes”, dijo Richard Coyle, jefe de financiación de riesgos y soluciones no estándar de Miller Insurance, con sede en Londres. “Sin un seguro adecuado, las aerolíneas y los grupos hoteleros absorberán las pérdidas financieras por sí mismos”.

EXCLUSIÓN

Las empresas contratan pólizas de interrupción de negocios junto a sus seguros patrimoniales para cubrir las pérdidas en caso de verse forzadas a cerrar temporalmente, pero es probable que también dichas pólizas excluyan las enfermedades contagiosas, dijo un asegurador de Londres.

“El colectivo hotelero asiático es un ejemplo obvio de un sector ya afectado. Para muchas líneas de negocio es una práctica común del mercado excluir el riesgo de brotes epidémicos”, dijo un portavoz de Munich Re.

Si bien algunas empresas, incluyendo Munich Re, han desarrollado seguros específicos y pólizas para enfermedades infecciosas, no muchas empresas los han contratado, dijeron las aseguradoras.

Es probable que el impacto en el turismo y el transporte también afecte a las cadenas de suministro en Asia, dijo Narges Dorratoltaj, científico principal de AIR, consultora de riesgos por catástrofes.

Starbucks se convirtió el martes en la primera gran empresa de Estados Unidos en advertir del impacto financiero del virus.

El anuncio del gobierno de Shanghái de que no se permitirá a las empresas en la ciudad reiniciar su actividad antes del 9 de febrero afectará a firmas como Tesla, General Motors y Volkswagen.

Aunque es probable que la mayoría de las aseguradoras de viajes reembolsen los costos asociados con las cancelaciones y los gastos médicos de las pólizas contratadas antes de la propagación del virus, algunas están excluyendo ahora la cobertura para ciertos destinos, según informaron fuentes del sector.

Las aseguradoras Aviva, Allianz y AXA dijeron que los particulares asegurados estarán cubiertos en caso de verse afectados por el virus, siempre y cuando se atengan a los consejos de viaje de los Gobiernos.