Lo ocurrido en Venezuela hasta el momento no ha tenido repercusiones en el tipo de cambio, que cerró la jornada en S/ 3,36 en el mercado peruano.Juan Acosta, docente de la carrera de Administración y Negocios Internacionales de la UPC, explicó que los fundamentos macroeconómicos de cada país y la política monetaria de Estados Unidos son las variables que más influyen en el comportamiento del dólar. En el caso peruano, destacó que el superávit comercial, impulsado por las cotizaciones alcistas del oro y el cobre, favorece el ingreso de divisas y contribuye a evitar fluctuaciones abruptas del tipo de cambio.
TE PUEDE INTERESAR
- La minería ilegal afecta proyectos mineros por al menos US$12 mil millones
- Proyectos para infraestructura de aeropuertos supera los US$5.800 millones: cuáles son y qué falta para recuperar turistas internacionales
- Unos 5,5 millones de turistas dejaron de visitar Machu Picchu desde 2020: ¿Por qué las cifras de la maravilla no logran recuperarse?