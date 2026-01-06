En la misma línea, Matías Maciel, CFO y cofundador de Rextie, señaló que en los próximos días no se prevén movimientos relevantes asociados a la situación venezolana, salvo que el proceso de transición derive en un escenario de caos. “Esperamos que la tendencia observada en las últimas semanas, e incluso meses, se mantenga. Sin embargo, a medida que nos acerquemos al proceso electoral, el panorama podría cambiar”, indicó.

Sector petrolero al alza

No obstante, en el mercado de capitales sí se han registrado algunas reacciones, especialmente en las acciones vinculadas al sector petrolero, incluso desde el fin de semana.

David Lizama, Head de Fixed Income de Renta4 SAB, detalló que empresas estadounidenses de servicios petroleros y energía como Halliburton (7,84%), Baker Hughes (4,09%), Chevron (5,10%), Exxon Mobil (2,21%) y Phillips 66 (7,21%) cerraron la jornada con importantes alzas. En contraste, las compañías petroleras de América Latina no han mostrado variaciones relevantes.

Donald Trump renovó la licencia a Chevron para que siga produciendo petróleo en Venezuela. (Imagen generada por IA, Chatgpt).

“Hoy se ha observado un aumento en los precios debido a las expectativas sobre posibles cambios en el manejo y la política de Venezuela hacia las empresas de Estados Unidos, en particular las petroleras, que podrían verse beneficiadas”, agregó Maciel.

Por su parte, Acosta precisó que el repunte no solo se refleja en las cotizaciones actuales, sino también en los precios futuros del crudo. “No solo se negocia el precio spot del barril, que bordea los US$ 60,17, sino también su cotización en el mercado de futuros, donde ya supera los US$ 61,72 por barril. Esto responde a las expectativas de futuras inversiones en el país con las mayores reservas petroleras del mundo”, explicó.

Modificación de portafolios

Los tres especialistas consultados coinciden en que, pese a las reacciones observadas en el mercado de capitales, persiste una actitud de cautela respecto a eventuales cambios en los portafolios de inversión.

“No ha habido modificaciones en los flujos; todo se mantiene en calma. La situación de Venezuela ya estaba descontada por el mercado y, además, las acciones venezolanas son prácticamente inexistentes en los mercados de capitales. El país está quebrado y, con ello, también su mercado accionario”, señaló Lizama.

A su turno, Maciel destacó que el mercado no ha entrado en pánico y que aún es prematuro anticipar los efectos concretos de una mayor injerencia de Estados Unidos. En tanto, Acosta consideró que podrían abrirse oportunidades para empresas de la región vinculadas a los sectores manufacturero y metalmecánico. “Si se anuncian procesos de modernización de la industria petrolera venezolana, sin duda se requerirán servicios y materias primas para su desarrollo. Es ahí donde las empresas peruanas podrían encontrar oportunidades para participar”, concluyó.