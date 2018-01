¿Cuáles son las 25 empresas que más apuestan por el diseño?

- / -

Capital One. El diseño bancario y de vanguardia no se combina automáticamente. Pero Capital One ha adoptado el pensamiento de diseño como un mantra para reinventarse como una empresa de software e incubadora de innovación, en lugar de un banco tradicional. Después de adquirir las firmas de diseño Adaptive Path y Monsoon, Capital One lanzó recientemente nuevas funciones digitales, desde un chatbot de SMS habilitado para emoji hasta historias de transacciones rastreadas por GPS. A principios de este año revelará su Centro de Innovación 1717 en Richmond, una instalación de 42.000 pies cuadrados que alberga un laboratorio de investigación de diseño de experiencia y, a través de una asociación con un programa de incubadora, unas 50 nuevas empresas.